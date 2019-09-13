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13 вересня • оновлено в 18:50
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У центрі Дніпра викрили підпільне казино

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У Дніпрі правоохоронці разом зі спецпідрозділом КОРД накрили заклад з надання послуг грального бізнесу.

Казино розташовувалося на центральному проспекті міста. Про це повідомляє пресслужба прокуратури в Дніпропетровській області.

У Дніпрі накрили чергове казино

У Дніпрі накрили чергове казино

Колаж

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Обіцяли вилікувати: в Дніпрі нахабні шахрайки виманили у жінки більше $4 тисяч

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили 2 рулетки, 5 покерних столів, 14 ігрових автоматів, а також численні набори гральних карт і фішок.

Відкрито кримінальне провадження, розпочате за фактом заняття гральним бізнесом (ч.1 ст.203-2 КК України).

На даний момент триває розслідування і встановлюються причетні до злочину особи.

У центрі Дніпра викрили підпільне казино

У центрі Дніпра викрили підпільне казино

Прокуратура Дніпропетровської області

У центрі Дніпра викрили підпільне казино

У центрі Дніпра викрили підпільне казино

Прокуратура Дніпропетровської області

У центрі Дніпра викрили підпільне казино

У центрі Дніпра викрили підпільне казино

Прокуратура Дніпропетровської області

У центрі Дніпра викрили підпільне казино

У центрі Дніпра викрили підпільне казино

Прокуратура Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що кіберполіція викрила злочинну групу, яка бере участь в мільйонних шахрайських схемах. Зокрема, троє жителів Одеси в мережі пропонували громадянам придбати мототранспорт та дорогу техніку для будинку за заниженими цінами, і ховалися після отримання оплати.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
КОРД поліція Національна поліція України
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