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13 грудня • оновлено в 09:59
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Карина Бондаренко

У центрі Дніпра відключать воду: адреси

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У вівторок, 17 грудня, на кількох вулицях в центрі Дніпра з 8:00 до 22:00 не буде води.

Відключення пов'язане з невідкладними аварійно-відновлювальними роботами підприємства з теплопостачання. Про це повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.

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Води не буде за наступними адресами:

  • вул. Воскресенська, 36, 38;

  • вул. Мечникова, 7.

На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води мешканцям зазначених адрес.

відключення води

відключення води

місто Кам'янське

Як писав OBOZREVATEL раніше, водій служби таксі в Дніпрі викинув пасажирку з машини, а потім побив її ногами. Чоловік побив дівчину, забрав телефон і кинув його на асфальт після прохання пасажирки довезти прямо до будинку.

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Автор
Карина Бондаренко
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