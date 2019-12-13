У центрі Дніпра відключать воду: адреси

У вівторок, 17 грудня, на кількох вулицях в центрі Дніпра з 8:00 до 22:00 не буде води.

Відключення пов'язане з невідкладними аварійно-відновлювальними роботами підприємства з теплопостачання. Про це повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.

Води не буде за наступними адресами:

вул. Воскресенська, 36, 38;

вул. Мечникова, 7.

На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води мешканцям зазначених адрес.

відключення води місто Кам'янське

Як писав OBOZREVATEL раніше, водій служби таксі в Дніпрі викинув пасажирку з машини, а потім побив її ногами. Чоловік побив дівчину, забрав телефон і кинув його на асфальт після прохання пасажирки довезти прямо до будинку.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!