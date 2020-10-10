У центрі Дніпра помітили дику лисицю. Фото

У п'ятницю, 9 жовтня, городянин зауважив в самому центрі Дніпра дику лисицю.

Тварина бігала серед сміття на території Довгої (Червоноповстанської) балки. Це місце знаходиться за 100 метрів від перетину вулиць Святослава Хороброго і Виконкомівської, розповів на своїй сторінці в Facebook дніпрянин Ярослав Чемерис.

Лисицю помітили в центрі Дніпра. Facebook/Ярослав Чемерис

Чоловік максимально наблизився до обережної тварині і зробив кілька фото на телефон. Лисиця в цей час порпалася у відходах в пошуках їжі.

"Як потрапила лисиця в центр мегаполіса можна тільки здогадуватися. Перше, що спадає на думку, втекла з розплідника або зоопарку. Але я б не поспішав з висновками. Зміна клімату, катаклізми, недбайливі дії людини, що знищує природне середовище диких тварин, призводять до подібного колапсу. Коли споконвічно лісові мешканці, гнані голодом, залишають, звичні для них місця проживання", – написав Ярослав.

Тварина порпалася в смітті. Facebook/Ярослав Чемерис

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що жителі Дніпра все частіше почали помічати в місті диких лисиць. Стало відомо, в чому причина такого частого їх появи і чи несуть вони загрозу для життя людей.