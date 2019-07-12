У Дніпрі 14 липня буде тимчасово обмежено рух транспорту.

Рух буде заборонено з 11:00 до 13:00. Це пов'язано з проведенням урочистої ходи з нагоди закінчення III етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичні ігри "Сокіл" ( "Джура"), Повідомили в пресслужбі Дніпровської міської ради.

Обмеження руху транспорту Vsednr

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Так, рух транспорту обмежать по проспекту Яворницького (від пр. Гагаріна до вул. О. Гончара), по пл. Соборній (від пр. Яворницького до вул. Яворницького), по пл. Шевченко (від вул. Яворницького до вул. Вернадського).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі тролейбуси їздитимуть по-іншому: стала відома причина.

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