У центрі Дніпра обмежать рух: подробиці

У центрі Дніпра з 9:00 до 11:00 суботи, 19 жовтня, буде перекрито рух транспорту.

Обмеження пов'язане з проведенням легкоатлетичного пробігу "Миля миру", повідомляє пресслужба Дніпровського міської ради.

У суботу в Дніпрі перекриють центральний проспект tvoemisto.tv

Зокрема, перекриють рух в обох напрямках просп. Д. Яворницького, від вул. Княгині Ольги до вул. Воскресенської.

Забіг розпочнеться за адресою прос. Д. Яворницького, 72 А (район театру опери та балету), в ньому візьмуть участь близько тисячі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, загальноосвітніх навчальних закладів, студентів вищів, технікумів та училищ, любителів бігу.

Маршрут: Дніпропетровський академічний театр опери та балету - вул. Половицька - пр. Дмитра Яворницького (поворот біля ресторану "Mafia") - вул. Андрія Фабра - вул. Воскресенська (поворот) - вул. Юліуша Словацького - Дніпропетровський академічний театр опери і балету.

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