У центрі Дніпра на весь день відключать воду: список адрес

У зв'язку з проведенням реконструкції мереж водопостачання по вул. Короленка в Дніпрі, 7 серпня припинено водопостачання по ряду адрес.
Відключення слід очікувати з 10:00 до 18:00, попереджають в прес-службі комунального підприємства "Дніпроводоканал".
kievvlast.com.ua
Зокрема, воду планують відключити за наступними адресами:
вул. Воскресенська, будинки від № 20 до № 24;
вул. Короленка, 1, 2;
вул. Мечникова, будинки від № 4 до № 8;
вул. Челюскіна, будинки від № 1 до № 5, від № 2 до № 12 (парний але не парна сторона вулиці).
На час виконання робіт підприємство рекомендує зробити необхідний запас питної води жителям зазначених адрес.
Рані повідомляв, що в Дніпрі 7 серпня в декількох районах відключать світло.
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