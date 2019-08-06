У центрі Дніпра на весь день відключать воду: список адрес

У зв'язку з проведенням реконструкції мереж водопостачання по вул. Короленка в Дніпрі, 7 серпня припинено водопостачання по ряду адрес.

Відключення слід очікувати з 10:00 до 18:00, попереджають в прес-службі комунального підприємства "Дніпроводоканал".

kievvlast.com.ua

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Зокрема, воду планують відключити за наступними адресами:

вул. Воскресенська, будинки від № 20 до № 24;

вул. Короленка, 1, 2;

вул. Мечникова, будинки від № 4 до № 8;

вул. Челюскіна, будинки від № 1 до № 5, від № 2 до № 12 (парний але не парна сторона вулиці).

На час виконання робіт підприємство рекомендує зробити необхідний запас питної води жителям зазначених адрес.

Рані повідомляв, що в Дніпрі 7 серпня в декількох районах відключать світло.

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