У центрі Дніпра людину посадили в клітку: що сталося

Біля будівлі цирку в Дніпрі пройшла акція протесту проти експлуатації тварин у виставах.

Учасники акції прийшли з плакатами, а також посадили одного з добровольців у клітку, щоб проілюструвати жорстокість у ставленні до тварин. Один з активістів, Максим Гошовський, розповів про пікет на своїй сторінці у Facebook.

Автівісти протестували проти використання тварин у цирку Максим Гошовський в Facebook

"Діти підходили, запитували, люди цікавилися ... але все ж, все зайшли, як зазвичай були і крики на нас, що ми божевільні і що ми травмуючи дітей ... Але все ж, такі акції потрібні!" – написав активіст.

Також Гошовський зазначив, що до учасників акції підходили поліцейські, намагаючись дізнатись, хто організатор і чи отримано дозвіл на акцію. Втім, про будь-які конфлікти або спроби припинити дії активістів він не повідомив.

У Дніпрі активісти протестували проти виступів тварин у цирку Максим Гошовський в Facebook

У Дніпрі активісти протестували проти виступів тварин у цирку Максим Гошовський в Facebook

У Дніпрі активісти протестували проти виступів тварин у цирку Максим Гошовський в Facebook

У Дніпрі активісти протестували проти виступів тварин у цирку Максим Гошовський в Facebook

Раніше OBOZREVATEL писав, що міська рада Кривого Рогу Дніпропетровської області заборонила розміщення на території міста пересувних мобільних цирків і звіринців. За відповідний проект на засіданні 28 серпня проголосували 38 депутатів з 40.

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