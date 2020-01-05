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5 січня • оновлено в 19:02
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У центрі Дніпра чоловік побив лікаря швидкої допомоги

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У суботу, 4 січня, в Дніпрі на вулиці Івана Акінфєєва п'яний чоловік побив лікаря, який прибув за викликом "швидкої".

Інцидент стався біля готелю "Світанок". Про це в Facebook написав директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини Радій Шевченко.

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За його словами, в результаті нападу лікар отримав серйозні травми.

"Пробита барабанна перетинка, струс головного мозку. Спасибі патрульний поліції - приїхали швидко, діяли професійно", - повідомив Радій Шевченко.

Скріншот

Скріншот

Facebook / Радій Шевченко

Напад на лікаря

Напад на лікаря

baigenews.kz

Раніше Про повідомляв про те, що в Дніпрі чоловік викликав працівників швидкої допомоги, а потім став погрожувати їм ножем. На нього склали протокол і доставили у відділення поліції.

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Україна Дніпро
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