У центрі Дніпра чоловік побив лікаря швидкої допомоги

У суботу, 4 січня, в Дніпрі на вулиці Івана Акінфєєва п'яний чоловік побив лікаря, який прибув за викликом "швидкої".
Інцидент стався біля готелю "Світанок". Про це в Facebook написав директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини Радій Шевченко.
За його словами, в результаті нападу лікар отримав серйозні травми.
"Пробита барабанна перетинка, струс головного мозку. Спасибі патрульний поліції - приїхали швидко, діяли професійно", - повідомив Радій Шевченко.
Скріншот
Facebook / Радій Шевченко
Напад на лікаря
baigenews.kz
Раніше Про повідомляв про те, що в Дніпрі чоловік викликав працівників швидкої допомоги, а потім став погрожувати їм ножем. На нього склали протокол і доставили у відділення поліції.
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