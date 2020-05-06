Головна Новини
6 травня • оновлено в 09:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Аліна Рашевська
Всі статті автора

У трьох районах Дніпра відключать світло: список адрес

487
Читати матеріал російською

У середу, 6 травня, в кількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі

Відключення світла в Дніпрі

Метроном

Світла не буде за наступними адресами:

Соборний район:

  • вул. Войнова 11-23, 4-32;

  • вул. Яснополянська 24-84;

  • вул. Глиняна 1-31, 2-44;

  • вул. Маршала Судца 22-54, 41, 41А, 43;

  • вул. Салтикова-Щедріна 1-45, 2-20;

  • вул. Євпаторійська, 9;

  • вул. Григорія Омельченка, 36;

  • пров. Штабний, 6а

  • пр. Героїв 1в, 1-к, 1-м, 2а, 3-д, 3, 13, 18

Центральний район:

  • вул. Ю. Савченка 1а;

Новокодацький район:

  • вул. Гідропаркова, 11;

  • вул. Заливна, система водозниження;

  • пров. Парусний, 6, 8;

  • ж/м Парус, 1в, 1д;

  • вул. Гідропаркова, 1

  • пров. Дружби, 2, 4, 6, 8, 33б;

  • вул. Авіаційна, 31, 33, 33а, 33б, 35;

  • вул. Караваєва, 13, 13а, 15-17, 17а.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Національний банк України спростував інформацію в ЗМІ про заборону оплати комунальних послуг та здійснення грошових переказів в режимі онлайн.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дніпро Життя міста

Коронавірус. Найважливіше

Новини

Топпублікації

Топблоги