У трьох районах Дніпра відключать світло: список адрес

У середу, 6 травня, в кількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла в Дніпрі
Метроном
Світла не буде за наступними адресами:
Соборний район:
вул. Войнова 11-23, 4-32;
вул. Яснополянська 24-84;
вул. Глиняна 1-31, 2-44;
вул. Маршала Судца 22-54, 41, 41А, 43;
вул. Салтикова-Щедріна 1-45, 2-20;
вул. Євпаторійська, 9;
вул. Григорія Омельченка, 36;
пров. Штабний, 6а
пр. Героїв 1в, 1-к, 1-м, 2а, 3-д, 3, 13, 18
Центральний район:
вул. Ю. Савченка 1а;
Новокодацький район:
вул. Гідропаркова, 11;
вул. Заливна, система водозниження;
пров. Парусний, 6, 8;
ж/м Парус, 1в, 1д;
вул. Гідропаркова, 1
пров. Дружби, 2, 4, 6, 8, 33б;
вул. Авіаційна, 31, 33, 33а, 33б, 35;
вул. Караваєва, 13, 13а, 15-17, 17а.
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