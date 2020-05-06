У трьох районах Дніпра відключать світло: список адрес

У середу, 6 травня, в кількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі Метроном

Світла не буде за наступними адресами:

Соборний район:

вул. Войнова 11-23, 4-32;

вул. Яснополянська 24-84;

вул. Глиняна 1-31, 2-44;

вул. Маршала Судца 22-54, 41, 41А, 43;

вул. Салтикова-Щедріна 1-45, 2-20;

вул. Євпаторійська, 9;

вул. Григорія Омельченка, 36;

пров. Штабний, 6а

пр. Героїв 1в, 1-к, 1-м, 2а, 3-д, 3, 13, 18

Центральний район:

вул. Ю. Савченка 1а;

Новокодацький район:

вул. Гідропаркова, 11;

вул. Заливна, система водозниження;

пров. Парусний, 6, 8;

ж/м Парус, 1в, 1д;

вул. Гідропаркова, 1

пров. Дружби, 2, 4, 6, 8, 33б;

вул. Авіаційна, 31, 33, 33а, 33б, 35;

вул. Караваєва, 13, 13а, 15-17, 17а.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Національний банк України спростував інформацію в ЗМІ про заборону оплати комунальних послуг та здійснення грошових переказів в режимі онлайн.

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