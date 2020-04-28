У трьох районах Дніпра відключать світло: список адрес
У вівторок, 28 квітня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за такими адресами:
Самарський район:
вул. Берсенівська;
вул. Космонавта Волкова, 13 - 23, 16, 18, 20, 24, 26;
вул. Таманська, 1, 1а, 1б;
вул. Станіславського, 13 - 15;
вул. Кольська, 3 - 9, 4 - 44, 9 - 15, 9д, 21;
вул. 60 років Жовтня, 2 - 6;
вул. Героїв Чорнобиля, 2 - 84, 3 - 29, 31 - 31;
вул. Дрогобицька, 1 - 11, 5а;
вул. Приймаченко Марії, 69 - 87, 13;
вул. Світанкова, 18 - 22, 18а;
вул. Рудніченко, 2, 4, 10;
вул. Енергетиків, 8 - 12;
вул. Василя Симоненка, 3 - 9, 10 - 16;
вул. Карагандинська, 7а;
вул. Мирна, 71;
вул. Електрична, 36.
Новокодацький район:
вул. Ковельська, 2 - 16, 13 - 39, 20 - 30, 32 - 38;
вул. Добролюбова, 65 - 89, 70 - 98;
вул. Лісова, 1 - 29, 6 - 14;
вул. Київська, 69 - 89;
вул. Проектна, 1 - 13, 2 - 8, 20 - 32, 21 - 33;
вул. Білоріченська, 70 - 94, 77 - 97;
вул. Флангова, 57 - 113, 60 - 108;
вул. Беренге, 32, 34, 42;
просп. Металургів, 54 - 112;
вул. Криворізька, 68К, 112.
Чечелівський район:
вул. Новоукраїнська, 1 - 75, 2 - 26;
вул. Татарська, 2 - 38, 3 - 35;
вул. Ратна, 2 - 4, 13 - 25, 41 - 49;
вул. Всенародна, 1 - 29, 2 - 20, 34;
вул. Робоча, 24а;
вул. Патона, 10 - 12, 11 - 13;
вул. Богданова, 2 - 20, 11 - 59;
вул. Канатна, 21 - 39, 8 - 38;
вул. Нарімська, 22 - 50.
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