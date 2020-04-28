У трьох районах Дніпра відключать світло: список адрес

У вівторок, 28 квітня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі Одесская жизнь

Світло відключать за такими адресами:

Самарський район:

вул. Берсенівська;

вул. Космонавта Волкова, 13 - 23, 16, 18, 20, 24, 26;

вул. Таманська, 1, 1а, 1б;

вул. Станіславського, 13 - 15;

вул. Кольська, 3 - 9, 4 - 44, 9 - 15, 9д, 21;

вул. 60 років Жовтня, 2 - 6;

вул. Героїв Чорнобиля, 2 - 84, 3 - 29, 31 - 31;

вул. Дрогобицька, 1 - 11, 5а;

вул. Приймаченко Марії, 69 - 87, 13;

вул. Світанкова, 18 - 22, 18а;

вул. Рудніченко, 2, 4, 10;

вул. Енергетиків, 8 - 12;

вул. Василя Симоненка, 3 - 9, 10 - 16;

вул. Карагандинська, 7а;

вул. Мирна, 71;

вул. Електрична, 36.

Новокодацький район:

вул. Ковельська, 2 - 16, 13 - 39, 20 - 30, 32 - 38;

вул. Добролюбова, 65 - 89, 70 - 98;

вул. Лісова, 1 - 29, 6 - 14;

вул. Київська, 69 - 89;

вул. Проектна, 1 - 13, 2 - 8, 20 - 32, 21 - 33;

вул. Білоріченська, 70 - 94, 77 - 97;

вул. Флангова, 57 - 113, 60 - 108;

вул. Беренге, 32, 34, 42;

просп. Металургів, 54 - 112;

вул. Криворізька, 68К, 112.

Чечелівський район:

вул. Новоукраїнська, 1 - 75, 2 - 26;

вул. Татарська, 2 - 38, 3 - 35;

вул. Ратна, 2 - 4, 13 - 25, 41 - 49;

вул. Всенародна, 1 - 29, 2 - 20, 34;

вул. Робоча, 24а;

вул. Патона, 10 - 12, 11 - 13;

вул. Богданова, 2 - 20, 11 - 59;

вул. Канатна, 21 - 39, 8 - 38;

вул. Нарімська, 22 - 50.

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