У трьох районах Дніпра відключать світло: список адрес

У Дніпрі 28 серпня в трьох районах відключать електрику.

Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла KP.UA

Світла не буде за наступними адресами:

Соборний район:

вул. Мільмана, 61;

вул. Мопра, 1-7, 2-40;

вул. Яснополянська, 5-143, 4-24;

вул. Бакинська, 184-190.

Новокодацький район:

вул. Черкаська, 14д.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Сільська, 1-81, 2, 2а, 2б-72;

вул. Крайова, 1-33, 2-26;

вул. Передова, 671, 791-809;

вул. Шовковична.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні уряд і президент Володимир Зеленський прийняли рішення, які дозволять знизити ціни на електроенергію на 15-20%.

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