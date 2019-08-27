У трьох районах Дніпра відключать світло: список адрес

У Дніпрі 28 серпня в трьох районах відключать електрику.
Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
KP.UA
Світла не буде за наступними адресами:
Соборний район:
вул. Мільмана, 61;
вул. Мопра, 1-7, 2-40;
вул. Яснополянська, 5-143, 4-24;
вул. Бакинська, 184-190.
Новокодацький район:
вул. Черкаська, 14д.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Сільська, 1-81, 2, 2а, 2б-72;
вул. Крайова, 1-33, 2-26;
вул. Передова, 671, 791-809;
вул. Шовковична.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні уряд і президент Володимир Зеленський прийняли рішення, які дозволять знизити ціни на електроенергію на 15-20%.
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