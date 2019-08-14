У трьох районах Дніпра відключать світло: список адрес

У трьох районах Дніпра очікується відключення світла у четвер, 15 серпня.
Як повідомляють в прес-службі ДТЕК "Дніпровські електромережі", відключення пов'язано з необхідністю проведення ремонту та технічного обслуговування обладнання.
Відключення світла
РБК-Україна
Зокрема, електропостачання буде відсутнє за адресами:
Новокодацький район
вул. Водяна, 1 - 9, 2 - 24;
вул. Депутатська, 9 - 15, 18 - 28;
вул. Дружби, 2 - 14, 3 - 13;
вул. Золотоосенняя, 36 - 76, 88, 71 - 111;
вул. Крутогорная, 1 - 35, 2 - 68;
вул. Піщана, 1 - 29, 2 - 48;
вул. Соснова, 4 - 20, 26, 28.
Самарський район
вул. Білокам'яна, 53 - 65а, 48 - 62;
пер. Дубінінській, 42 - 60;
вул. Дубінінській, 59 - 89;
вул. Каширська, 1 - 5, 42, 44;
вул. Чаплинська, 38 - 136, 163 - 201.
Соборний район
вул. Гончара, 7;
вул. Паторжинського, 3;
вул. Писаржевського, 2.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі дівчинка отримала удар струмом в кіоску. Дитину довелося госпіталізувати у відділення кардіоревматології.
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