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У трьох районах Дніпра відключать світло: список адрес

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У трьох районах Дніпра очікується відключення світла у четвер, 15 серпня.

Як повідомляють в прес-службі ДТЕК "Дніпровські електромережі", відключення пов'язано з необхідністю проведення ремонту та технічного обслуговування обладнання.

Відключення світла

Відключення світла

РБК-Україна

Зокрема, електропостачання буде відсутнє за адресами:

Новокодацький район

вул. Водяна, 1 - 9, 2 - 24;

вул. Депутатська, 9 - 15, 18 - 28;

вул. Дружби, 2 - 14, 3 - 13;

вул. Золотоосенняя, 36 - 76, 88, 71 - 111;

вул. Крутогорная, 1 - 35, 2 - 68;

вул. Піщана, 1 - 29, 2 - 48;

вул. Соснова, 4 - 20, 26, 28.

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Самарський район

вул. Білокам'яна, 53 - 65а, 48 - 62;

пер. Дубінінській, 42 - 60;

вул. Дубінінській, 59 - 89;

вул. Каширська, 1 - 5, 42, 44;

вул. Чаплинська, 38 - 136, 163 - 201.

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Соборний район

вул. Гончара, 7;

вул. Паторжинського, 3;

вул. Писаржевського, 2.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі дівчинка отримала удар струмом в кіоску. Дитину довелося госпіталізувати у відділення кардіоревматології.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТЕК Мережі
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