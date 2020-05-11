У трьох районах Дніпра відключать світло: кого торкнеться

У вівторок, 12 травня, в кількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Vgorode.ua
Світла не буде за наступними адресами:
Соборний район:
бульвар Слави, 4а, 6б, 1д, 6д, 22;
вул. Мандриківська, 260, 298, 336, 340, 338;
вул. Дорожня, 28;
вул. Новорічна, 1;
пр. Героїв, 22б;
вул. Набережна Перемоги, 118, 120.
Шевченківський район:
пр. Гагаріна, 76 – 84, 74а, 76Д;
вул. Одоєвського, 13а, 15;
вул. Болгарська, 1, 1д, 20;
вул. Миколаївська, 18, 21, 26, 25.
Новокодацький район:
вул. Банківська, 31, 6 – 16а;
вул. Волівача, 2 – 20, 33 – 127, 129 – 205;
вул. Зерова, 1 – 47, 28 – 68;
пров. Декоративний, 3;
вул. Природна, 1 – 55, 61 – 81, 2 – 22, 26 – 36;
вул. Хітя, 2 – 36;
вул. Козирєва, 2 – 116, 19 – 93;
вул. Стадіонна, 2 – 22, 3 – 19;
вул. Ударна, 1 – 3, 2 – 6;
вул. Дачна, 5 – 29, 6 – 32;
пров. Зерова, 1 – 19, 2 – 26;
с. Таромське СТ "Трубник".
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні критична ситуація щодо енергетики. І в Кабміні, і в Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) б'ють на сполох. Підвищення тарифів для населення не уникнути, і хоча профільні відомства вже розробили сценарій зростання цін на "струм", офіційно ніхто не бере на себе відповідальність заявити про такий крок.
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