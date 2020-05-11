У трьох районах Дніпра відключать світло: кого торкнеться

У вівторок, 12 травня, в кількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Vgorode.ua

Світла не буде за наступними адресами:

Соборний район:

бульвар Слави, 4а, 6б, 1д, 6д, 22;

вул. Мандриківська, 260, 298, 336, 340, 338;

вул. Дорожня, 28;

вул. Новорічна, 1;

пр. Героїв, 22б;

вул. Набережна Перемоги, 118, 120.

Шевченківський район:

пр. Гагаріна, 76 – 84, 74а, 76Д;

вул. Одоєвського, 13а, 15;

вул. Болгарська, 1, 1д, 20;

вул. Миколаївська, 18, 21, 26, 25.

Новокодацький район:

вул. Банківська, 31, 6 – 16а;

вул. Волівача, 2 – 20, 33 – 127, 129 – 205;

вул. Зерова, 1 – 47, 28 – 68;

пров. Декоративний, 3;

вул. Природна, 1 – 55, 61 – 81, 2 – 22, 26 – 36;

вул. Хітя, 2 – 36;

вул. Козирєва, 2 – 116, 19 – 93;

вул. Стадіонна, 2 – 22, 3 – 19;

вул. Ударна, 1 – 3, 2 – 6;

вул. Дачна, 5 – 29, 6 – 32;

пров. Зерова, 1 – 19, 2 – 26;

с. Таромське СТ "Трубник".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні критична ситуація щодо енергетики. І в Кабміні, і в Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) б'ють на сполох. Підвищення тарифів для населення не уникнути, і хоча профільні відомства вже розробили сценарій зростання цін на "струм", офіційно ніхто не бере на себе відповідальність заявити про такий крок.

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