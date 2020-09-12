У трьох районах Дніпра відключать світло: адреси

У неділю, 13 вересня, з 09:00 до 17:00 в декількох районах Дніпрі не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за такими адресами:
Новокодакскій район:
вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;
вулиця Г. Барвінок, 1-27, 66-98;
провулок Грузинський, 1-3, 2-4;
вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;
вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;
вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62;
вулиця Старобазарна, 71-79, 26-40;
площа Вереснева, 1, 5, 7, 4-12;
вулиця Фортечна, 98-100, 101-111,102-106;
вулиця Річкова, 1-29, 4-24;
вулиця Алеутська, 12/1;
вулиця Тарана, 6-28, 9-41.
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця Мінська, 1-9, 2;
провулок С. Перовської, 1-3, 9;
вулиця Тбіліська, 15-35, 10-38;
вулиця Знаменівська, 10, 13-19;
провулок Знаменівський, 1-7, 2-8.
Центральний район:
вулиця Ньютона, 39-55;
вулиця Богданівська, 15-41;
вулиця Канатна, 21-39.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі чоловік підірвався на саморобній вибухівці. Вирішується питання про відкриття кримінальної справи.
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