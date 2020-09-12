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У трьох районах Дніпра відключать світло: адреси

Софія Закревська
Софія Закревська
Життя міста
1,1 т.
У трьох районах Дніпра відключать світло: адреси

У неділю, 13 вересня, з 09:00 до 17:00 в декількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Новокодакскій район:

  • вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;

  • вулиця Г. Барвінок, 1-27, 66-98;

  • провулок Грузинський, 1-3, 2-4;

  • вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;

  • вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

  • вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62;

  • вулиця Старобазарна, 71-79, 26-40;

  • площа Вереснева, 1, 5, 7, 4-12;

  • вулиця Фортечна, 98-100, 101-111,102-106;

  • вулиця Річкова, 1-29, 4-24;

  • вулиця Алеутська, 12/1;

  • вулиця Тарана, 6-28, 9-41.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вулиця Мінська, 1-9, 2;

  • провулок С. Перовської, 1-3, 9;

  • вулиця Тбіліська, 15-35, 10-38;

  • вулиця Знаменівська, 10, 13-19;

  • провулок Знаменівський, 1-7, 2-8.

Центральний район:

  • вулиця Ньютона, 39-55;

  • вулиця Богданівська, 15-41;

  • вулиця Канатна, 21-39.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі чоловік підірвався на саморобній вибухівці. Вирішується питання про відкриття кримінальної справи.

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