У трьох районах Дніпра відключать світло: адреси

У неділю, 13 вересня, з 09:00 до 17:00 в декількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Новокодакскій район:

вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;

вулиця Г. Барвінок, 1-27, 66-98;

провулок Грузинський, 1-3, 2-4;

вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;

вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62;

вулиця Старобазарна, 71-79, 26-40;

площа Вереснева, 1, 5, 7, 4-12;

вулиця Фортечна, 98-100, 101-111,102-106;

вулиця Річкова, 1-29, 4-24;

вулиця Алеутська, 12/1;

вулиця Тарана, 6-28, 9-41.

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця Мінська, 1-9, 2;

провулок С. Перовської, 1-3, 9;

вулиця Тбіліська, 15-35, 10-38;

вулиця Знаменівська, 10, 13-19;

провулок Знаменівський, 1-7, 2-8.

Центральний район:

вулиця Ньютона, 39-55;

вулиця Богданівська, 15-41;

вулиця Канатна, 21-39.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі чоловік підірвався на саморобній вибухівці. Вирішується питання про відкриття кримінальної справи.

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