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16 лютого • оновлено в 13:03
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У США запустили ракету-носій розроблену в Дніпрі. Фото

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У суботу, 15 лютого, на острові Уоллопс в штаті Вірджинія запустили американську ракету-носій "Антарес", створену у співпраці з дніпровським КБ "Південний".

Ракета вивела в космос транспортний корабель, який доставить необхідну для експериментів обладнання. Запуск ракети контролювали наукові співробітники з Дніпра. Про це повідомили на Facebook-сторінці КБ "Південне".

Конструкторське бюро "Південне" приймало участь в розробці основної конструкції ракети першого ступеня.

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Запуск справили о 22:21 за київським часом з Центру космічних польотів. Ракета "Антарес" складається з двох ступенів і космічного вантажного корабля Cygnus. Основні завдання, які стоять перед кораблем:

  • доставка на МКС (Міжнародну космічну станцію) мобільної лабораторії SpaceLab для вирощування тканин і клітин;

  • доставка на МКС космічної теплиці Plant Habitat-02, в якій будуть вирощувати редьку в якості експериментального рослини;

  • запуск ракети дозволить вивчити вплив високих температур на різні носії в космосі. Це в свою чергу сприяє створенню вогнетривких матеріалів.

В результаті співробітники МКС зможуть досліджувати вплив умов космосу на людину і можливість майбутніх польотів на Місяць і Марс.

Крім КБ "Південне", в розробці ракети брали участь підприємства та інших українських міст - "Хартрон-АРКОС" (Харків), "Київприлад" (Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя), "ЧЕЗАРА", "РАПІД" ( Чернігів). Головний розробник ракети - американська корпорація Northrop Grumman. Українські фахівці виконали всі операції, за які несли відповідальність.

Facebook / Yuzhnoye State Design Office

Facebook / Yuzhnoye State Design Office

У США запустили ракету-носій розроблену в Дніпрі

Facebook / Yuzhnoye State Design Office

Facebook / Yuzhnoye State Design Office

У США запустили ракету-носій розроблену в Дніпрі

Раніше OBOZREVATEL писав, що в мережі показали унікальні кадри завершення льотних випробувань нової української протикорабельної ракети "Нептун". Відео, опубліковане каналом SecurityTalks, було присвячено Генеральному конструктору КБ "Луч" Олегу Коростельова.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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Пигин Макс
Пигин Макс
"Основной задачей КБ «Южное» является разработка и контроль изготовления на заводе «Южмаш» ёмкостей для топлива, баков высокого давления" ------------------------------------------------- Нерабам есть чем гордится! Великая космическая держава!!! ))))))))))))))
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