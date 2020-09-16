У школі під Дніпром першокласників відправили на карантин через коронавірус

У середу, 16 вересня, в місті Кам'янське Дніпропетровської області першокласників колегіуму №16 відправили на самоізоляцію.

Днем раніше у одного зі школярів підтвердилася коронавірусна інфекція. Про це OBOZREVATEL повідомила директор навчального закладу Віта Буй.

Учні продовжать навчання в дистанційному режимі. Планується, що діти зможуть повернутися до занять у стінах школи вже наприкінці наступного тижня.

"Ми тримаємо це питання під контролем. Школа заздалегідь готувалася до подібних ситуацій. У нас цей механізм відпрацьований", – прокоментувала директор.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі через спалах коронавірусу на карантин закрили школу № 137 на житловому масиві Тополя-3.