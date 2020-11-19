У школі олімпійського резерву Дніпра розповіли, чому спортсмени підтримають Філатова

Спеціалізована ДЮСШ олімпійського резерву №3 сьогодні по праву вважається однією з найкращих легкоатлетичних баз не тільки в Дніпрі, а й, мабуть, у всій країні. Адміністрація та тренерський склад вважають, що це безпосередня заслуга чинного мера Бориса Філатова.

Зокрема Олексій Жуков, директор ДЮСШ олімпійського резерву №3, зазначив, що Філатов не словом, а ділом довів, що він гідний мер, йдеться в сюжеті телеканалу "Дніпро TV" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

З ініціативи Філатова в установі пройшла масштабна реконструкція Наше місто

Саме з ініціативи чинного міського голови тут пройшла масштабна реконструкція, що дозволила вивести тренувальний процес на якісно новий рівень. Спортсмени високо цінують участь міського голови у питаннях підтримки таких шкіл і мають намір голосувати за нього в другому турі виборів мера.