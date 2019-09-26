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27 вересня • оновлено в 19:41
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У школі Кривого Рогу масово отруїлися діти

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У Кривому Розі Дніпропетровської області зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції серед учнів спеціалізованої школи №118.

По допомогу до медиків звернулися 19 учнів, передає пресслужба Головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області.

У Кривому Розі отруїлися школярі (ілюстрація)

У Кривому Розі отруїлися школярі (ілюстрація)

24 канал

"У період з 25 по 26 вересня в амбулаторію №11 КНП "ЦПМСД №4 м. Кривий Ріг" із симптомами гострої кишкової інфекції звернулося 19 дітей. Всі діти перебувають на амбулаторному лікуванні, батьки хворих дітей відмовилися від госпіталізації", – сказано у повідомленні.

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Зазначається, що всього у школі навчаються 752 дитини.

Щоби встановити причину захворювання, 25 вересня експерти почали обстежувати навчальний заклад, взяли проби харчових продуктів, питної водопровідної води, змивів з об'єктів довкілля в установі.

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Про випадок повідомили у правоохоронні органи області, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Проведення протиепідемічних заходів триває.

Ситуація перебуває на контролі обласного управління Держпродспоживслужби.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в одній зі шкіл Козятина (Вінницька область) трапилося масове харчове отруєння. В результаті постраждало 40 осіб, 35 з яких – діти. Всі вони госпіталізовані з діагнозом гострий гастроентероколіт.

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Місце
Україна Кривий Ріг
Тег
отруїлися діти
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70rus xxx
70rus xxx
Поставка с Киева вяленных карасей.
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