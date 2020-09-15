У школі Дніпра вчителя підхопили COVID-19: дітей відправили на карантин

У Дніпрі через спалах коронавірусу на карантин закрили школу № 137 на житловому масиві Тополя-3.

У навчальному закладі COVID-19 виявили у п'яти викладачів, троє з них – учителі старших класів, двоє – молодших. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на представницю Держпродспоживслужби Дніпропетровської області Маргариту Малишеву.

На даний момент школа закрита, всіх дітей перевели на дистанційне навчання до 27-го вересня. Серед контактних осіб виявилися 23 учні з 4-Д класу. Зараз ці школярі очікують результатів тестів на коронавірус.

Після отримання відповідей тестів на COVID-19 буде прийняте рішення про те, як надалі буде організований навчальний процес у школі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі зафіксували спалах коронавірусу. За добу COVID-19 заразилися 110 жителів міста.

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