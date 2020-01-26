У школах і дитсадках Дніпра пройдуть масові перевірки. Фото

У Дніпрі міський департамент гуманітарної політики перевіряє навчальні заклади на виконання правил пожежної безпеки.

Перевірки вже пройшли в Самарському та частково в Амур-Нижньодніпровському, Індустріальному та Соборному районах міста. Вони триватимуть до середини лютого. Про це повідомили в пресслужбі міськради Дніпра.

За словами виконуючої обов'язки начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олени Яковенко, якщо на місці виявляють якісь недоліки, їх відразу ліквідовують.

Наприклад, допрацьовують документацію, плани евакуації, встановлюють відповыдні покажчики і знаки безпеки, звільняють шляхи евакуації від сторонніх предметів.

"У школах міста навчається понад 100 тисяч дітей, в дитячих садах - близько 34 тисяч. Ми розуміємо, наскільки важливо організувати безпечне перебування дітей у навчальних закладах. Саме тому зараз проводиться додаткова роз'яснювальна робота і тренування по евакуації. Комісія департаменту оглядає стан аварійних виходів, перевіряє виконання складених школами планів роботи з дітьми ", - розповіла Олена Яковенко.

У навчальних закладах Дніпра пройдуть перевірки Пресслужба міськради Дніпра

За окремим планом перевірки проводять співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Як відзначають рятувальники, в місті спостерігається позитивна динаміка щодо виконання правил пожежної безпеки.

"Станом на 23 січня ми перевірили 140 закладів дошкільної освіти та 70 -загального середнього. Звичайно, є зауваження, але в порівнянні з минулими роками, їх менше. В першу чергу, ми звертаємо увагу на евакуацію дітей - як організовані шляху, виходи, проходи - або як діти навчені діяти в разі надзвичайної ситуації ", - повідомив провідний інспектор відділу попередження надзвичайних ситуацій міського управління ГУ ДСНС в Дніпропетровській області Іван Коваль.

У навчальних закладах Дніпра пройдуть перевірки Пресслужба міськради Дніпра

У навчальних закладах Дніпра пройдуть перевірки Пресслужба міськради Дніпра

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на вулиці Немирівської сталася пожежа в приватному будинку. Вогонь знищив всі речі в будинку, в якому жила вихователька дитячого саду і її сім'я.

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