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26 січня • оновлено в 19:24
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У школах і дитсадках Дніпра пройдуть масові перевірки. Фото

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У Дніпрі міський департамент гуманітарної політики перевіряє навчальні заклади на виконання правил пожежної безпеки.

Перевірки вже пройшли в Самарському та частково в Амур-Нижньодніпровському, Індустріальному та Соборному районах міста. Вони триватимуть до середини лютого. Про це повідомили в пресслужбі міськради Дніпра.

За словами виконуючої обов'язки начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олени Яковенко, якщо на місці виявляють якісь недоліки, їх відразу ліквідовують.

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Наприклад, допрацьовують документацію, плани евакуації, встановлюють відповыдні покажчики і знаки безпеки, звільняють шляхи евакуації від сторонніх предметів.

"У школах міста навчається понад 100 тисяч дітей, в дитячих садах - близько 34 тисяч. Ми розуміємо, наскільки важливо організувати безпечне перебування дітей у навчальних закладах. Саме тому зараз проводиться додаткова роз'яснювальна робота і тренування по евакуації. Комісія департаменту оглядає стан аварійних виходів, перевіряє виконання складених школами планів роботи з дітьми ", - розповіла Олена Яковенко.

У навчальних закладах Дніпра пройдуть перевірки

У навчальних закладах Дніпра пройдуть перевірки

Пресслужба міськради Дніпра

За окремим планом перевірки проводять співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Як відзначають рятувальники, в місті спостерігається позитивна динаміка щодо виконання правил пожежної безпеки.

"Станом на 23 січня ми перевірили 140 закладів дошкільної освіти та 70 -загального середнього. Звичайно, є зауваження, але в порівнянні з минулими роками, їх менше. В першу чергу, ми звертаємо увагу на евакуацію дітей - як організовані шляху, виходи, проходи - або як діти навчені діяти в разі надзвичайної ситуації ", - повідомив провідний інспектор відділу попередження надзвичайних ситуацій міського управління ГУ ДСНС в Дніпропетровській області Іван Коваль.

У навчальних закладах Дніпра пройдуть перевірки

У навчальних закладах Дніпра пройдуть перевірки

Пресслужба міськради Дніпра

У навчальних закладах Дніпра пройдуть перевірки

У навчальних закладах Дніпра пройдуть перевірки

Пресслужба міськради Дніпра

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на вулиці Немирівської сталася пожежа в приватному будинку. Вогонь знищив всі речі в будинку, в якому жила вихователька дитячого саду і її сім'я.

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Місце
Україна Дніпро
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