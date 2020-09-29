У школах Дніпра та області проведуть карантинний рейд

У Дніпропетровській області школи перевірять на дотримання карантину. Рейди пов'язані з переходом частини регіону до "жовтої" карантинної зону.

У першу чергу перевірки торкнуться навчальних закладів Дніпра та Кривого Рогу. Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

До складу рейдових бригад увійдуть співробітники поліції і Держпродспоживслужби. Вони перевірять, чи дотримуються у школах області маскового режиму, чи провітрюються приміщення та чи проводиться температурний скринінг учителів. Проінспектують також наявність антисептиків і паперових рушників. Крім того, перевіряючі зафіксують, чи адаптовано розклад занять до умов карантину та чи обмежений прохід дорослих до школи.

Через збільшення кількості хворих на коронавірус, перевірки пройдуть також і в транспорті, закладах харчування, магазинах і на ринках. Рейди обіцяють проводити регулярно до закінчення карантину. У разі виявлення порушень поліцейські на місці складатимуть протоколи на керівництво закладів або перевізників. Нагадаємо, що сума штрафів – від 17 до 34 тисяч гривень.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Дніпро і частину Одеської області перейшли до "жовтої" зони карантину. Крім того, в Дніпрі школярів масово відправили на самоізоляцію через COVID-19 – на дистанційне навчання перевели тисячі дітей.