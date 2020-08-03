У шести районах Дніпра відключать світло: список адрес

Софія Ковнір Життя міста 15:40, 3.08.2020 Оновлено: 15:40, 3.08.2020

У вівторок, 4 серпня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Центральний район:

  • просп. Олександра Поля, 40, 42, 42а;

  • просп. Дмитра Яворницького, 119, 119а, 121.

Самарський район:

  • вул. Ярославни;

  • вул. Марії Ярової;

  • вул. Івана Купала;

  • вул. Радіальна;

  • пров. Дубінінський;

  • вул. Дубінінський;

  • вул. Білокам'яна;

  • вул. Нижньогородська;

  • вул. Краснобогатирська;

  • вул. Палісадна;

  • вул. Халхінгольська;

  • вул. Гречко, 2-74, 1-39, 41-119, 76-106;

  • вул. Домодєдовська, 19-117, 20-128;

  • вул. Підгірна, 51-121, 44-104;

  • вул. Польова, 1-19, 2-62, 21-79, 64-118а;

  • вул. Чаплинська, 209-263, 142-216, 387-265, 218-290;

  • вул. Каширська, 5-27, 18-38.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Богомаза, 122;

  • вул. Мольєра, 44-54, 29-41;

  • вул. Спартака, 41-59, 56-76;

  • вул. Делегатська, 5-35, 10-40А, 8;

  • вул. Каляєва, 12-30, 28-32, 52-54;

  • вул. Камишова, 1-11, 2-38;

  • пров. Очеретяний 2,

  • пров. Короповий, 2, 5-9.

  • вул. Таганрозька, 122-222, 107-217.

  • пров. Штормовий, 4-32, 5-19;

  • пров. Таганрозький, 13-17,8-12;

  • вул. Штормова, 124-206, 115-201;

  • вул. Тернова, 4а, 5.

Шевченківський район:

  • вул. Рибінська, 7, 9а, 9б, 101, 114, 117, 118, 119, 120;

  • туп. 1-й Рибінський, 7;

  • ж/м Тополя-3, 20, 21, 22, 23, 24, 23а;

  • вул. Комбрига Петрова, 31, 33, 35б;

  • вул. Панікахи, 97, 95, 23;

  • вул. Наукова, 79;

  • вул. Адміральська, 3-63, 2-26;

  • вул. Баженова, 2-98;

  • пров. Баженова, 1-33, 2-40;

  • пров. Старова, 3-15, 2-26;

  • вул. Супутника, 15, 17;

  • вул. Россі, 1-19, 2-38;

  • пров. Штрауса, 1-41, 2-16;

  • вул. Антіна Синявського, 47-71;

  • вул. Затишна, 3а-41, 2-20, 38а, 38б;

  • пров. Затишний, 1-19, 2-32;

  • вул. Весніна, 2-58, 1-51;

  • вул. Сурикова, 1-27, 1-55;

  • пров. Сурикова, 1-27,2-34;

  • пров. Привільний, 2-32а;

  • вул. Леся Курбаса, 2-50;

  • вул. Альвінського, 2-26 / 2.

Соборний район:

  • вул. Єлени Ган;

  • вул. Маневрова;

  • вул. Глазунова;

  • вул. Миколи Гнатюка, 28-84, 15-57;

  • вул. Бронетанкова;

  • вул. Володимира Мономаха, 4, 5, 6, 9, 17;

  • вул. Глінки, 16, 18, 20, 24;

  • площа Соборна, 1б, 2а, 2к, 4, 14;

  • просп. Героїв, 12 (к. 8-15), 14, 14т, 16;

  • вул. Слов'янська, 1-47, 2-56;

  • вул. Гайсинська, 1-51, 2-54;

  • вул. Мандриківська, 314-324;

  • п-к Дніпровський, 2, 4, 5, 7, 8, 9;

  • вул. Севастопольська, 18-30, 17, 18д, 24а, 26а;

  • вул. Федосіївський, 8-12, 1-13;

  • вул. Міліцейська, 2, 10/4;

  • вул. Севастопольська;

  • просп. Гагаріна, 59; 61; 61а;

  • вул. Медична, 3.

Новокодацький район:

  • вул. Вагнера, 1-21, 2-14;

  • пров. Вагнера, 2-22;

  • пров. Герцена, 2, 4-24, 5-25;

  • вул. Герцена, 1-19, 2-24;

  • вул. Десантна, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72;

  • вул. Геологічна, 2а;

  • вул. Десняка, 1;

  • вул. Криштофа Косинського, 1, 2-4;

  • вул. Миколи Садовського;

  • вул. Лавандова, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53 / 2-65, 60-70, 67-115;

  • вул. Ватутіна, 10, 33а, 33, 35, 1, 39-56, 10-54, 12-16, 13-29;

  • вул. Гвоздична, 1-25, 2-18;

  • вул. Чорногорська, 1-31, 2-32;

  • вул. Можайського, 28-32;

  • вул. Повстанська, 35-47, 52-72, 100-114;

  • пров. Кленовий, 1-21, 4-22;

  • вул. Єрмака, 2, 16-52, 1-9, 15-55;

  • пров. Курсовий 2-й, 1-15;

  • пров. Курсовий 3-й, 1-9, 2-14;

  • вул. Кармелюка, 1-59, 6а, 2-46;

  • вул. Поліська, 1-19, 2-20, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

  • вул. Зоряна, 1-37, 2-42, 39-65, 44-66;

  • вул. Мукачівська, 57-99 / 2, 78-126;

  • пров. Варязький, 2а, 2в, 1-13, 4-18;

  • вул. Приовражне, 1-15, 6-10, 14-50, 17-61;

  • пров. Поліський, 2-4, 5;

  • вул. Абая Кунанбаєва, 33-65, 40-565;

  • пров. Білоруський, 7-23, 12-26, 1-5, 2-10;

  • вул. Заслонова, 1-9, 22-26;

  • вул. Дружби, 1-7, 2-20;

  • вул. Кедрова, 1-43, 2-36;

  • вул. Курильська, 1-33, 2-36;

  • вул. Мукачова, 99 / 1-119, 128-154;

  • пров. Товариський, 1-3, 2-6;

  • вул. Івана Вишневського, 1-21, 2-18;

  • вул. Товариська, 1-23, 2-28, 25, 30, 32;

  • вул. Лисенка, 1, 3ж, 3д, 2-10б, 10в;

  • вул. Квітуча, 1-25, 2-42;

  • вул. Ентузіастів, 1-37, 2-30;

  • вул. Сонячна, 1-7, 2-22;

  • вул. Ільюшіна, 1-7а, 2-8, 9-53, 10-44;

  • вул. Гайдамацька, 30/2-86, 35-89;

  • вул. Порохова, 30-66, 37-83, 1-35, 2-28;

  • вул. Жигулівська, 38, 38а, 1-37, 2-36;

  • вул. Митищинська, 1-39, 2-34;

  • вул. Писемського, 21/1;

  • вул. Юпітерна, 1-19, 2-16;

  • вул. Дніпросталівська, 64-146, 57-127;

  • вул. Лірницька, 1, 2-86, 1-75, 90-104, 88;

  • вул. Велика Діївська, 356-428, 407-453, 411;

  • вул. Мукачева, 1-31, 2-42;

  • пров. Тихорецький, 2-18, 3-19, 27-39;

  • вул. Міцкевича, 31, 43-55, 34, 36;

  • вул. Базарна, 2-28;

  • вул. Приморська, 1-18;

  • вул. Костромська, 1-5;

  • вул. Полковника Горленка, 28а, 28, 29, 30, 29-41;

  • просп. Івана Мазепи, 2, 4, 11-15, 17, 19, 21, 23, 25;

  • вул. Караваєва, 24-34, 30;

  • вул. Дунаєвського, 31, 33;

  • вул. Александрова, 1, 2-14;

  • вул. Костя Гордієнка;

  • вул. Бібліотечна, 1-13, 2-14;

  • вул. Лікарняна, 17-77, 2-48, 48а;

  • вул. Михайла Лояна, 26-116;

  • пров. Лікарняний, 20, 3-45, 22-а, 22-б;

  • пров. Зоряний, 1-11, 2-48;

  • вул. Кохановська, 41, 43а.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в морзі при лікарні імені Мечникова в Дніпрі породіллі видали тіло її померлої при передчасних пологах дитини в пакеті зі сміттям.

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