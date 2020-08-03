У шести районах Дніпра відключать світло: список адрес

У вівторок, 4 серпня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Центральний район:

просп. Олександра Поля, 40, 42, 42а;

просп. Дмитра Яворницького, 119, 119а, 121.

Самарський район:

вул. Ярославни;

вул. Марії Ярової;

вул. Івана Купала;

вул. Радіальна;

пров. Дубінінський;

вул. Дубінінський;

вул. Білокам'яна;

вул. Нижньогородська;

вул. Краснобогатирська;

вул. Палісадна;

вул. Халхінгольська;

вул. Гречко, 2-74, 1-39, 41-119, 76-106;

вул. Домодєдовська, 19-117, 20-128;

вул. Підгірна, 51-121, 44-104;

вул. Польова, 1-19, 2-62, 21-79, 64-118а;

вул. Чаплинська, 209-263, 142-216, 387-265, 218-290;

вул. Каширська, 5-27, 18-38.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Богомаза, 122;

вул. Мольєра, 44-54, 29-41;

вул. Спартака, 41-59, 56-76;

вул. Делегатська, 5-35, 10-40А, 8;

вул. Каляєва, 12-30, 28-32, 52-54;

вул. Камишова, 1-11, 2-38;

пров. Очеретяний 2,

пров. Короповий, 2, 5-9.

вул. Таганрозька, 122-222, 107-217.

пров. Штормовий, 4-32, 5-19;

пров. Таганрозький, 13-17,8-12;

вул. Штормова, 124-206, 115-201;

вул. Тернова, 4а, 5.

Шевченківський район:

вул. Рибінська, 7, 9а, 9б, 101, 114, 117, 118, 119, 120;

туп. 1-й Рибінський, 7;

ж/м Тополя-3, 20, 21, 22, 23, 24, 23а;

вул. Комбрига Петрова, 31, 33, 35б;

вул. Панікахи, 97, 95, 23;

вул. Наукова, 79;

вул. Адміральська, 3-63, 2-26;

вул. Баженова, 2-98;

пров. Баженова, 1-33, 2-40;

пров. Старова, 3-15, 2-26;

вул. Супутника, 15, 17;

вул. Россі, 1-19, 2-38;

пров. Штрауса, 1-41, 2-16;

вул. Антіна Синявського, 47-71;

вул. Затишна, 3а-41, 2-20, 38а, 38б;

пров. Затишний, 1-19, 2-32;

вул. Весніна, 2-58, 1-51;

вул. Сурикова, 1-27, 1-55;

пров. Сурикова, 1-27,2-34;

пров. Привільний, 2-32а;

вул. Леся Курбаса, 2-50;

вул. Альвінського, 2-26 / 2.

Соборний район:

вул. Єлени Ган;

вул. Маневрова;

вул. Глазунова;

вул. Миколи Гнатюка, 28-84, 15-57;

вул. Бронетанкова;

вул. Володимира Мономаха, 4, 5, 6, 9, 17;

вул. Глінки, 16, 18, 20, 24;

площа Соборна, 1б, 2а, 2к, 4, 14;

просп. Героїв, 12 (к. 8-15), 14, 14т, 16;

вул. Слов'янська, 1-47, 2-56;

вул. Гайсинська, 1-51, 2-54;

вул. Мандриківська, 314-324;

п-к Дніпровський, 2, 4, 5, 7, 8, 9;

вул. Севастопольська, 18-30, 17, 18д, 24а, 26а;

вул. Федосіївський, 8-12, 1-13;

вул. Міліцейська, 2, 10/4;

вул. Севастопольська;

просп. Гагаріна, 59; 61; 61а;

вул. Медична, 3.

Новокодацький район:

вул. Вагнера, 1-21, 2-14;

пров. Вагнера, 2-22;

пров. Герцена, 2, 4-24, 5-25;

вул. Герцена, 1-19, 2-24;

вул. Десантна, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72;

вул. Геологічна, 2а;

вул. Десняка, 1;

вул. Криштофа Косинського, 1, 2-4;

вул. Миколи Садовського;

вул. Лавандова, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53 / 2-65, 60-70, 67-115;

вул. Ватутіна, 10, 33а, 33, 35, 1, 39-56, 10-54, 12-16, 13-29;

вул. Гвоздична, 1-25, 2-18;

вул. Чорногорська, 1-31, 2-32;

вул. Можайського, 28-32;

вул. Повстанська, 35-47, 52-72, 100-114;

пров. Кленовий, 1-21, 4-22;

вул. Єрмака, 2, 16-52, 1-9, 15-55;

пров. Курсовий 2-й, 1-15;

пров. Курсовий 3-й, 1-9, 2-14;

вул. Кармелюка, 1-59, 6а, 2-46;

вул. Поліська, 1-19, 2-20, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

вул. Зоряна, 1-37, 2-42, 39-65, 44-66;

вул. Мукачівська, 57-99 / 2, 78-126;

пров. Варязький, 2а, 2в, 1-13, 4-18;

вул. Приовражне, 1-15, 6-10, 14-50, 17-61;

пров. Поліський, 2-4, 5;

вул. Абая Кунанбаєва, 33-65, 40-565;

пров. Білоруський, 7-23, 12-26, 1-5, 2-10;

вул. Заслонова, 1-9, 22-26;

вул. Дружби, 1-7, 2-20;

вул. Кедрова, 1-43, 2-36;

вул. Курильська, 1-33, 2-36;

вул. Мукачова, 99 / 1-119, 128-154;

пров. Товариський, 1-3, 2-6;

вул. Івана Вишневського, 1-21, 2-18;

вул. Товариська, 1-23, 2-28, 25, 30, 32;

вул. Лисенка, 1, 3ж, 3д, 2-10б, 10в;

вул. Квітуча, 1-25, 2-42;

вул. Ентузіастів, 1-37, 2-30;

вул. Сонячна, 1-7, 2-22;

вул. Ільюшіна, 1-7а, 2-8, 9-53, 10-44;

вул. Гайдамацька, 30/2-86, 35-89;

вул. Порохова, 30-66, 37-83, 1-35, 2-28;

вул. Жигулівська, 38, 38а, 1-37, 2-36;

вул. Митищинська, 1-39, 2-34;

вул. Писемського, 21/1;

вул. Юпітерна, 1-19, 2-16;

вул. Дніпросталівська, 64-146, 57-127;

вул. Лірницька, 1, 2-86, 1-75, 90-104, 88;

вул. Велика Діївська, 356-428, 407-453, 411;

вул. Мукачева, 1-31, 2-42;

пров. Тихорецький, 2-18, 3-19, 27-39;

вул. Міцкевича, 31, 43-55, 34, 36;

вул. Базарна, 2-28;

вул. Приморська, 1-18;

вул. Костромська, 1-5;

вул. Полковника Горленка, 28а, 28, 29, 30, 29-41;

просп. Івана Мазепи, 2, 4, 11-15, 17, 19, 21, 23, 25;

вул. Караваєва, 24-34, 30;

вул. Дунаєвського, 31, 33;

вул. Александрова, 1, 2-14;

вул. Костя Гордієнка;

вул. Бібліотечна, 1-13, 2-14;

вул. Лікарняна, 17-77, 2-48, 48а;

вул. Михайла Лояна, 26-116;

пров. Лікарняний, 20, 3-45, 22-а, 22-б;

пров. Зоряний, 1-11, 2-48;

вул. Кохановська, 41, 43а.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в морзі при лікарні імені Мечникова в Дніпрі породіллі видали тіло її померлої при передчасних пологах дитини в пакеті зі сміттям.