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21 листопада • оновлено в 16:38
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Софія Ковнір

У шести районах Дніпра відключать світло: кого торкнеться

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У Дніпрі, 22 листопада, в декількох районах не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Відключення світла

Відключення світла

Одеське Життя

Світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район:

  • вул. Ногінська, 22, 24, 26-38, 37-49;

  • вул. Дунаєвського, 1, 3, 2-16, 20;

  • вул. Авіаційна, 2, 4в, 1-23;

  • вул. Матлахова, 4, 17, 19, 23, 25;

  • вул. Військово-Морська, 1-7, 2, 4, 8, 8а, 11, 13-17;

  • вул. Волзька, 1, 2-12;

  • вул. Каменська 2, 9.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Трансформаторна, 1.

Індустріальний район:

  • вул. Бердянська, 1, 5, 7;

  • просп. Слобожанський, 2, 4.

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Самарський район:

  • вул. Карагандинська, 7А, 13, 26;

  • вул. Педагогічна, 15;

  • вул. Роторна, 17А;

  • вул. Череповецька, 6;

  • вул. Зеленоградська 1-85, 2-116;

  • вул. Прибережна, 1-23, 2-30, 34;

  • вул. Галича Олександра 1-81, 2-54;

  • вул. Прибережна 34;

  • вул. Єфремова, 14, 18;

  • вул. Акінфієва, 2;

  • пер. Урицького, 13;

  • вул. 8-го Березня 1А, 1, 3, 5.

Соборний район:

  • вул. Слов'янська;

  • вул. Гайсинська;

  • пров. Дніпровський.

Чечелівський район:

  • вул. Робоча, 20, 22а, 24а;

  • вул. Богданова, 1, 3, 7;

  • вул. Нарімська, 2-20.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тарифи на електроенергію для населення в Україні можуть вирости в 2021 році на 10-15%.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
ЖКХ
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