У шести районах Дніпра відключать світло: кого торкнеться

У Дніпрі, 22 листопада, в декількох районах не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Одеське Життя

Світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район:

вул. Ногінська, 22, 24, 26-38, 37-49;

вул. Дунаєвського, 1, 3, 2-16, 20;

вул. Авіаційна, 2, 4в, 1-23;

вул. Матлахова, 4, 17, 19, 23, 25;

вул. Військово-Морська, 1-7, 2, 4, 8, 8а, 11, 13-17;

вул. Волзька, 1, 2-12;

вул. Каменська 2, 9.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Трансформаторна, 1.

Індустріальний район:

вул. Бердянська, 1, 5, 7;

просп. Слобожанський, 2, 4.

Самарський район:

вул. Карагандинська, 7А, 13, 26;

вул. Педагогічна, 15;

вул. Роторна, 17А;

вул. Череповецька, 6;

вул. Зеленоградська 1-85, 2-116;

вул. Прибережна, 1-23, 2-30, 34;

вул. Галича Олександра 1-81, 2-54;

вул. Прибережна 34;

вул. Єфремова, 14, 18;

вул. Акінфієва, 2;

пер. Урицького, 13;

вул. 8-го Березня 1А, 1, 3, 5.

Соборний район:

вул. Слов'янська;

вул. Гайсинська;

пров. Дніпровський.

Чечелівський район:

вул. Робоча, 20, 22а, 24а;

вул. Богданова, 1, 3, 7;

вул. Нарімська, 2-20.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тарифи на електроенергію для населення в Україні можуть вирости в 2021 році на 10-15%.

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