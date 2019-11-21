У шести районах Дніпра відключать світло: кого торкнеться

У Дніпрі, 22 листопада, в декількох районах не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Одеське Життя
Світла не буде за наступними адресами:
Новокодацький район:
вул. Ногінська, 22, 24, 26-38, 37-49;
вул. Дунаєвського, 1, 3, 2-16, 20;
вул. Авіаційна, 2, 4в, 1-23;
вул. Матлахова, 4, 17, 19, 23, 25;
вул. Військово-Морська, 1-7, 2, 4, 8, 8а, 11, 13-17;
вул. Волзька, 1, 2-12;
вул. Каменська 2, 9.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Трансформаторна, 1.
Індустріальний район:
вул. Бердянська, 1, 5, 7;
просп. Слобожанський, 2, 4.
Самарський район:
вул. Карагандинська, 7А, 13, 26;
вул. Педагогічна, 15;
вул. Роторна, 17А;
вул. Череповецька, 6;
вул. Зеленоградська 1-85, 2-116;
вул. Прибережна, 1-23, 2-30, 34;
вул. Галича Олександра 1-81, 2-54;
вул. Прибережна 34;
вул. Єфремова, 14, 18;
вул. Акінфієва, 2;
пер. Урицького, 13;
вул. 8-го Березня 1А, 1, 3, 5.
Соборний район:
вул. Слов'янська;
вул. Гайсинська;
пров. Дніпровський.
Чечелівський район:
вул. Робоча, 20, 22а, 24а;
вул. Богданова, 1, 3, 7;
вул. Нарімська, 2-20.
Як повідомляв OBOZREVATEL, тарифи на електроенергію для населення в Україні можуть вирости в 2021 році на 10-15%.
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