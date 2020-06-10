У шести районах Дніпра відключать світло: адреси

Софія Ковнір Життя міста 07:39, 10.06.2020

У середу, 10 червня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла
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Світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Широка, 1-43, 2-12;

  • пров. Покришкіна, 1-35, 2-26;

  • вул. Передова, 229-361, 320-342;

  • вул. Робесп'єра, 30-88, 45-103; 30-103; 88-30,99а-45;

  • вул. Балхашська, 7-81, 6-78;

  • вул. Андрусенко, 1-27, 2-34;

  • вул. Артюшенко, 58-66 / 2, 66/3, -68, 72-76, 86-88, 90-104;

  • вул. Волоколамська, 1, 33, 3-31, 2-24;

  • вул. Гребінки, 1-41, 8-42;

  • вул. Груднева, 2, 14, 1-7;

  • вул. Желябова, 1-27, 37-51, 57-65, 2-76;

  • вул. Кільцева, 1-27, 2-30;

  • вул. Крилова, 1-17, 2-14;

  • вул. Лермонтова, 1-31, 2-32;

  • вул. Некрасова, 1, 2-14;

  • вул. Вітчизняна, 1-11;

  • вул. Промислова, 3-7, 35-95, 32-88;

  • вул. Пушкіна, 4-34;

  • вул. Роздільна, 1-35, 2-26;

  • вул. Северодвінська, 2-14, 1-7;

  • вул. Тургенєва, 1-35, 2-30;

  • вул. Чернігівська, 302, 337, 299-421,262-400, 241;

  • вул. Житомирська, 171-267,130-262;

  • вул. Петрозаводська, 414-498, 445-523, 536б;

  • вул. Передова, 229-392;

  • вул. Широка, 2-43;

  • вул. Балхашська, 6-81;

  • вул. Інгульська, 58;

  • вул. Дубовика, 4.

Самарський район:

  • вул. Дачна, 89-91;

  • вул. Жовтнева, 1А, 1Б, 3, 9а-13а;

  • вул. Естафетна, 9А, 11А, 13А.

Новокодацький район:

  • вул. Рубіжна, 1,1a, 1б, 2-34;

  • вул. Комунарівська, 87-99,103-109,113-147, 112,114,122-140, 144-204 / 1, 151-169;

  • пров. Малахітовий, 1-15, 2-14; 26; 32а;

  • вул. Гвоздична, 20-46, 29- 57;

  • вул. Кармелюка, 46 / 2-58, 59 / 2-63;

  • вул. Можайського, 25-69, 40-84;

  • вул. Чорногорська, 100-108,35-75, 36-92, 79,81,96;

  • вул. Краснодонська, 2-60, 15-71;

  • вул. Беренга, 31-79, 117, 44-126;

  • пров. Беренга, 1-55, 2-54;

  • вул. Ковеля, 40-118, 43-109;

  • вул. Тупікова, 18-42;

  • вул. Шишкіна, 18а-48, 19-57;

  • туп. Шишкіна, 1-17, 2-18;

  • вул. Сеченова, 1-7, 2-32;

  • вул. Демократична, 27-39, 34-42;

  • вул. Сумська, 28-84, 31-91;

  • туп. Полуничний, 1-37, 2-28;

  • туп. Степовий, 10, 12;

  • вул. Ставропольська, 65, 67, 69;

  • вул. Докучаєва, 38;

  • вул. Кавказька, 1-21, 2-20;

  • вул. Чеботарьова, 1-21, 2-24;

  • вул. Грозненська, 1-15, 2-22;

  • вул. Тираспольська, 1-35, 4-50;

  • вул. Горнізонна, 22/2;

  • вул. Старокоротка, 1-15, 4.

Соборний район:

  • вул. Єфремова, 3, 4, 7, 9, 8-10, 13.

Центральний район:

  • вул. Подолинського, 22-32;

  • вул. Лазо, 11-13, 14, 14а;

  • вул. Українська, 42-48, 35-47, 52, 54, 56;

  • вул. Драгоманова, 23- 43, 42-56, 50, 52, 54;

  • вул. Шнеєрсона, 54.

Шевченківський район:

  • вул. Володимирська, 2-28; 1-17;

  • вул. Леонтовича, 1-47, 2-32;

  • вул. Саксаганського, 1-27, 2-30;

  • вул. Січових Стрільців, 91;

  • вул. Карабіновська, 17-25;

  • вул. Виборна, 1.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища пропонує в два рази підвищити норматив споживання газу і розділити його по сезонах. У холодну пору року українцям доведеться платити за газ в кілька разів більше.

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