У реанімації немає місць, від COVID-19 вмирає кожен 45-й, – головлікар лікарні в Дніпрі

Головний лікар обласної лікарні Мечникова в Дніпрі розповів про критичну ситуацію із захворюваністю коронавірусівом. За його словами, в реанімації медзакладу немає місць, а нові хворі поступають щодня.

На своїй сторінці в Facebook Сергій Риженко зазначив, що, судячи із світової статистики, від COVID-19 вмирає кожен 45-й заражений. Всього за рік із 72 млн хворих загинуло понад 1,5 млн.

"У Мечниковському ковід-центрі не буває менше ста пацієнтів. Цифри постійно змінюються – надходять, виписуються, і, на жаль, помирають вкрай важкі, з тотальним ураженням легень", – написав він.

Риженко зазначив, що в реанімацію щодня надходять "важкі" хворі, а лікарі цілодобово борються з пандемією. Головлікар підкреслив, як важливо не допустити поширення коронавірусу на новорічні свята.

"Коли закінчиться пандемія, сказати не може ніхто. Реанімація. Як і раніше жодного вільного місця. Лікарі постійно перевіряють свідчення моніторів, змінюють тактику в лікуванні. Тут навіть найменше поліпшення дає надію. Дуже важливо не допустити, щоб новорічні свята стали марафоном передачі коронавірусу", – розповів медик.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в глава МОЗ Максим Степанов заявив, що "ураганне" зростання захворюваності коронавірусом в Україні зупинено. При цьому ситуація залишається складною.