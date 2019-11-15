У п'яти районах Дніпра відключать світло: названі адреси

У понеділок, 18 листопада, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Одесская Жизнь
Світла не буде за наступними адресами:
Центральний район:
просп. Дмитра Яворницького, 83.
Індустріальний район:
вул. Калинова, 85, 98, 100;
вул. Софії Ковалевської, 71, 75, 77, 79;
вул. Амурська, 1 - 31, 2 - 34;
вул. Ашхабадська, 1 - 29, 2 - 34;
вул. Верещагіна, 1 - 29, 2 - 30;
вул. Менделєєва, 1 - 47, 2 - 52;
вул. Рєпіна, 10;
вул. Янтарна, 54 - 62.
Шевченківський район:
вул. Сімферопольська, 17, 20;
вул. Чекмарьова, 7;
вул. Героїв Крут, 7 - 17;
вул. Шокальського, 34 - 40;
вул. Барикадна, 14;
вул. Володимира Вернадського, 5, 7, 7а, 9;
вул. Січових Стрільців, 1, 3, 3а;
просп. Дмитра Яворницького, 51, 53, 53а;
вул. Шевченко, 36.
Новокодацький район:
вул. Юрія Кондратюка, 17а, 20;
ж/м Покровський, 24;
ж/м Червоний камінь, 4, 9, 10;
вул. Коробова, 2, 2а, 4;
вул. Савкіна, 2;
вул. Данила Галицького, 7, 8, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 9е, 9ж;
вул. Правобережна, 7 - 15, 10 - 34;
вул. Волинська, 1 - 7, 2 - 18, 7а, 9, 9а, 11;
вул. Шаляпіна, 2 - 16, 3 - 17;
вул. Уссурійська, 1 - 15, 2 - 14;
вул. Пряма, 1 - 17, 2 - 20;
вул. Узбецька, 2 - 8;
пров. Прямий, 1 - 13, 2 - 20;
пров. Брюлова, 1 - 23, 2 - 30;
вул. Зелена, 1, 2;
вул. Ближня, 29;
вул. Старий шлях, 79 - 83, 89 - 227, 128 - 200;
вул. Берегова, 1 - 7, 2 - 16;
вул. Звивиста, 2 - 36;
вул. Заборінська, 3 - 11, 6 - 10а;
вул. Золотоосіння, 80 - 88, 103 - 105, 113 - 121;
вул. Ювілейна, 12;
вул. Гірська, 1 - 19, 2 - 10.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Чернігівська, 1 - 9;
вул. Грінченка, 331 - 325;
пров. Одеський, 1 - 27, 2 - 54;
вул. Алма-Атинська, 9 - 49, 28 - 74;
вул. Петрозаводська, 156а.
Як повідомляв OBOZREVATEL, тарифи на електроенергію для населення в Україні можуть вирости в 2021 році на 10-15%.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram