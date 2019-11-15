У п'яти районах Дніпра відключать світло: названі адреси

У понеділок, 18 листопада, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Одесская Жизнь

Світла не буде за наступними адресами:

Центральний район:

просп. Дмитра Яворницького, 83.

Індустріальний район:

вул. Калинова, 85, 98, 100;

вул. Софії Ковалевської, 71, 75, 77, 79;

вул. Амурська, 1 - 31, 2 - 34;

вул. Ашхабадська, 1 - 29, 2 - 34;

вул. Верещагіна, 1 - 29, 2 - 30;

вул. Менделєєва, 1 - 47, 2 - 52;

вул. Рєпіна, 10;

вул. Янтарна, 54 - 62.

Шевченківський район:

вул. Сімферопольська, 17, 20;

вул. Чекмарьова, 7;

вул. Героїв Крут, 7 - 17;

вул. Шокальського, 34 - 40;

вул. Барикадна, 14;

вул. Володимира Вернадського, 5, 7, 7а, 9;

вул. Січових Стрільців, 1, 3, 3а;

просп. Дмитра Яворницького, 51, 53, 53а;

вул. Шевченко, 36.

Новокодацький район:

вул. Юрія Кондратюка, 17а, 20;

ж/м Покровський, 24;

ж/м Червоний камінь, 4, 9, 10;

вул. Коробова, 2, 2а, 4;

вул. Савкіна, 2;

вул. Данила Галицького, 7, 8, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 9е, 9ж;

вул. Правобережна, 7 - 15, 10 - 34;

вул. Волинська, 1 - 7, 2 - 18, 7а, 9, 9а, 11;

вул. Шаляпіна, 2 - 16, 3 - 17;

вул. Уссурійська, 1 - 15, 2 - 14;

вул. Пряма, 1 - 17, 2 - 20;

вул. Узбецька, 2 - 8;

пров. Прямий, 1 - 13, 2 - 20;

пров. Брюлова, 1 - 23, 2 - 30;

вул. Зелена, 1, 2;

вул. Ближня, 29;

вул. Старий шлях, 79 - 83, 89 - 227, 128 - 200;

вул. Берегова, 1 - 7, 2 - 16;

вул. Звивиста, 2 - 36;

вул. Заборінська, 3 - 11, 6 - 10а;

вул. Золотоосіння, 80 - 88, 103 - 105, 113 - 121;

вул. Ювілейна, 12;

вул. Гірська, 1 - 19, 2 - 10.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Чернігівська, 1 - 9;

вул. Грінченка, 331 - 325;

пров. Одеський, 1 - 27, 2 - 54;

вул. Алма-Атинська, 9 - 49, 28 - 74;

вул. Петрозаводська, 156а.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тарифи на електроенергію для населення в Україні можуть вирости в 2021 році на 10-15%.

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