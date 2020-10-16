У п'яти районах Дніпра відключать світло: кого торкнеться
У суботу, 17 жовтня, на кількох вулицях Дніпрі не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде з 8:00 до 19:00 за наступними адресами:
Чечелівський район:
вулиця Романа Шухевича, 22, 24;
вулиця Щепкіна, 8, 10-12, 17;
проспект Сергія Нігояна, 7.
Новокодацький район:
вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;
вулиця Барвінок, 1-27, 66-98;
провулок Грузинський, 1-3, 2-4;
вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;
вулиця Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;
вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62;
вулиця Старобазарна, 71-79, 26-40;
площа Вереснева, 1, 5, 7, 4-12;
вулиця Фортечна, 98-100, 101-111, 102-106;
вулиця Річкова, 1-29, 4-24;
вулиця Алеутская, 12/1;
вулиця Тарана, 6-28, 9-41;
вулиця Залізнична, 18, 19;
вулиця Щепкіна, 3 - 15, 6;
проспект Сергія Нігояна, 4, 10, 14, 16, 18, 20, 22-26, 40-42;
провулок Залізничний, 9-15, 12-14;
провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26;
вулиця Тісна, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;
вулиця Юрія Кондратюка, 204 / 2-228, 209-231, 228А, 235-241, 230А-244, 252, 256а;
вулиця Весняна, 1, 4-12;
провулок Неманский, 1-13, 2-24;
провулок Тюменський, 1-31, 2-38;
вулиця Колективна, 1, 2-12, 3-35, 14-42;
провулок Зенітний, 1-15, 2-12;
вулиця Прияружна, 1, 2-6;
вулиця Можайського, 1-21, 2-26, 34, 36;
провулок Курсовий, 1-21, 21а, 4-20 / 2;
вулиця Ватутіна, 49-53а, 58/2, 60, 62, 64;
вулиця 8 Березня, 1а, 1-57, 2-64;
вулиця Олімпійська, 1-15;
провулок 8 Березня, 1-27, 2-22а;
вулиця Рижкова, 25-49, 32-70, 51-115, 72-120;
вулиця Ткаченко, 30-44а;
вулиця Єфрейтора Пирогова, 7, 15, 19, 23, 64, 66.
Самарський район:
вулиця Сергія Кульчицького, 41-119, 76-106;
вулиця Польова, 21-79, 64-118а;
вулиця Чаплинська, 218-290, 265-387;
вулиця Молодогвардійська, 22-32, 41.
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця Майська, 1-9;
вулиця Одеська, 6-104, 105-155;
вулиця Вологодська, 2-12, 5-7;
вулиця Смольська, 1-137, 4-6;
вулиця Холодильна, 4-8;
вулиця Далекосхідна, 129-143;
вулиця Гребінки, 1-35, 8-42;
вулиця Волоколамська, 2-24, 3-31;
вулиця Андрусенко, 1-27, 2-34;
вулиця Крилова, 1-17, 4-12;
вулиця Роздільна, 1-35, 2-26;
вулиця Тургенєва, 1-35, 2-30;
вулиця Кільцева, 1-27, 2-30;
вулиця Таганрозька, 105-217, 126-226;
провулок Таганрозький, 8-12, 13-17;
вулиця Тернова, 4а, 5;
вулиця Штормова, 115-213, 120-222;
провулок Штормовий, 4, 5, 10-32, 17-23;
вулиця Чайковського, 103;
вулиця Айвазовського, 1-23, 2-12;
вулиця Волочаївська, 1-7;
вулиця Голубовського, 1-9, 2-10;
вулиця Яна Гуса, 6-82, 9-97;
вулиця Заводська, 1-7, 2-12;
вулиця Портова, 2-4, 18-28, 34-40;
провулок Портовий, 1, 2-4;
вулиця Окружна, 2-4, 5;
провулок Обхідний, 1-7, 4-6;
вулиця Васнецова, 1-11, 2-10;
вулиця Іскри, 1-5, 2-10;
вулиця Миколи Кузьменка, 1-5;
вулиця Мінакова, 3-7, 4-8;
вулиця Новоросійська, 1-9, 2-74;
вулиця Пожежна, 1-33, 2-38;
вулиця Осетинська, 3;
вулиця Проміжна, 2-8;
вулиця Сизранська, 1-19, 4-20;
вулиця Тагільська, 3-41, 4-40;
вулиця Тобольська, 1-19, 2-16;
вулиця Вузлова, 3-19, 8-18;
вулиця Халтуріна, 1-27, 2-28;
вулиця Чапаєва, 1-13, 4-10;
вулиця Афанасьєва-Чужбинського, 2-9, 1-23.
Соборний район:
вулиця Слов'янська;
вулиця Гайсинська;
провулок Дніпровський, 2-8, 7-9;
вулиця Мандриківська, 316-330.
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