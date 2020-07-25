У п'яти районах Дніпра відключать світло: кого торкнеться
У неділю, 26 липня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за такими адресами:
Шевченківський район:
вулиця Рибінська, 1-77, 52А, 55, 102;
вулиця Казакова, 25-49;
вулиця Абхазька, 2, 10-26, 13, 15, 17, 19, 26, 32;
вулиця Болгарська, 1-13, 2-16;
вулиця Одоєвського, 1-45, 2-38;
вулиця Толстого, 1-7, 2-6, 12-22;
вулиця Батарейна, 1-19, 2-32, 1-3;
тупик Одоєвського, 1,2;
вулиця Толстого, 1-3, 4-6;
вулиця Батарейна, 24;
вулиця Ярославська, 3А;
провулок Рибінський, 10, 14;
вулиця Великолукська, 4-76, 3-65;
вулиця Ярославського, 56, 62, 65, 73/75, 76-130, 77-129;
вулиця Динамо, 66-120, 75-123, 53, 67;
вулиця Генерала Пушкіна, 85-125.
Новокодакскій район:
вулиця Лисенка, 1, 3ж, 3Д, 2-10Б, 10В;
вулиця Квіткова, 1-25, 2-42;
вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30;
вулиця Сонячна, 1-7, 2-22;
вулиця Ільюшина, 1-7А, 2-8;
вулиця Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89;
вулиця Порохова, 1-35, 2-28, 30-66, 37-83;
вулиця Жигулівська, 1-37, 2-36;
вулиця Писемського, 21/1;
вулиця Юпітерная, 1-19, 2-16;
вулиця Семена Бардадима, 1-5, 2-10;
проспект Свободи, 171-187, 190-216, 222, 224, 228-234;
вулиця Баллінская, 1А-11, 2-16;
вулиця Ганни Барвінок, 2-6А, 12-20, 22;
площа Новокодацька, 1, 3А;
вулиця Трудова, 1-49;
вулиця Гранітна, 8;
вулиця Зорі, 1-15, 2-46;
вулиця Кар'єрна, 1, 2;
вулиця Північна, 1, 2;
вулиця Успенських, 1-29;
вулиця Якутська, 1-13;
вулиця Гвардійська, 3-9, 2-12.
Центральний район:
проспект Пушкіна, 19, 21;
проспект Олександра Поля, 1/9.
Соборний район:
вулиця Івана Акінфєєва, 11, 15А, 9, 14;
вулиця 8 Березня, 2;
площа Соборна, 6.
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця Бойова, 2-18;
вулиця Варваринська, 1, 9, 13-21;
вулиця Новочеркаська, 3-63, 2-64;
вулиця Полєнова 1-59, 2-60;
проспект Миру, 77, 83, 89, 91, 93, 95;
вулиця Гагринська, 8-38, 27-71;
провулок солончаковими, 1-15, 1-19;
вулиця Грінченка, 109-117;
вулиця Опанаса Ковпака, 4-32;
вулиця Таганрозька, 283-361, 306-374, 339;
провулок Шатурський, 1-7, 2-8;
вулиця Шефська, 1-13, 2-22;
вулиця Широка, 16, 45, 47-71, 18-36, 221.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі дозволили проводити вибухи для будівництва метро.