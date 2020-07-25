У п'яти районах Дніпра відключать світло: кого торкнеться.

У неділю, 26 липня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Шевченківський район:

вулиця Рибінська, 1-77, 52А, 55, 102;

вулиця Казакова, 25-49;

вулиця Абхазька, 2, 10-26, 13, 15, 17, 19, 26, 32;

вулиця Болгарська, 1-13, 2-16;

вулиця Одоєвського, 1-45, 2-38;

вулиця Толстого, 1-7, 2-6, 12-22;

вулиця Батарейна, 1-19, 2-32, 1-3;

тупик Одоєвського, 1,2;

вулиця Толстого, 1-3, 4-6;

вулиця Батарейна, 24;

вулиця Ярославська, 3А;

провулок Рибінський, 10, 14;

вулиця Великолукська, 4-76, 3-65;

вулиця Ярославського, 56, 62, 65, 73/75, 76-130, 77-129;

вулиця Динамо, 66-120, 75-123, 53, 67;

вулиця Генерала Пушкіна, 85-125.

Новокодакскій район:

вулиця Лисенка, 1, 3ж, 3Д, 2-10Б, 10В;

вулиця Квіткова, 1-25, 2-42;

вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30;

вулиця Сонячна, 1-7, 2-22;

вулиця Ільюшина, 1-7А, 2-8;

вулиця Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89;

вулиця Порохова, 1-35, 2-28, 30-66, 37-83;

вулиця Жигулівська, 1-37, 2-36;

вулиця Писемського, 21/1;

вулиця Юпітерная, 1-19, 2-16;

вулиця Семена Бардадима, 1-5, 2-10;

проспект Свободи, 171-187, 190-216, 222, 224, 228-234;

вулиця Баллінская, 1А-11, 2-16;

вулиця Ганни Барвінок, 2-6А, 12-20, 22;

площа Новокодацька, 1, 3А;

вулиця Трудова, 1-49;

вулиця Гранітна, 8;

вулиця Зорі, 1-15, 2-46;

вулиця Кар'єрна, 1, 2;

вулиця Північна, 1, 2;

вулиця Успенських, 1-29;

вулиця Якутська, 1-13;

вулиця Гвардійська, 3-9, 2-12.

Центральний район:

проспект Пушкіна, 19, 21;

проспект Олександра Поля, 1/9.

Соборний район:

вулиця Івана Акінфєєва, 11, 15А, 9, 14;

вулиця 8 Березня, 2;

площа Соборна, 6.

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця Бойова, 2-18;

вулиця Варваринська, 1, 9, 13-21;

вулиця Новочеркаська, 3-63, 2-64;

вулиця Полєнова 1-59, 2-60;

проспект Миру, 77, 83, 89, 91, 93, 95;

вулиця Гагринська, 8-38, 27-71;

провулок солончаковими, 1-15, 1-19;

вулиця Грінченка, 109-117;

вулиця Опанаса Ковпака, 4-32;

вулиця Таганрозька, 283-361, 306-374, 339;

провулок Шатурський, 1-7, 2-8;

вулиця Шефська, 1-13, 2-22;

вулиця Широка, 16, 45, 47-71, 18-36, 221.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі дозволили проводити вибухи для будівництва метро.