У п'яти районах Дніпра відключать світло: кого торкнеться

Софія Ковнір Життя міста 08:00, 2.07.2020

У четвер, 2 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Каруни 115-121;

  • вул. Євгенія Вирового 1а, 25,32-34;

  • вул. Ростовська 1-47, 53 / 2,55 / 2;

  • вул. Ялтинська 1-37;

  • вул. Саперна 2-94;

  • пров. Ростовський 1-9;

  • вул. Василя Каразіна 1-35 / 2;

  • вул. Л.Українки 49;

  • вул. Маріупольська 41;

  • вул. Вишнева 1-13;

  • вул. Крюковська 46,

  • вул. Осипенко 1-67;

  • вул. Придніпровська 26-72;

  • вул. Саранська 1-144;

  • вул. Стахановців 1-44;

  • пров. Таврійський 2-20;

  • вул. Таганрозька 75-77, 82-84;

  • вул. Алма-Атинська 2-26;

  • вул. Онезька 2-195;

  • вул. Вітчизняна 69;

  • вул. Петрозаводська 1-167;

  • вул. Бойова 2-18;

  • вул. Варварівська 1,9,13-21;

  • вул. Новочеркаська 2-64;

  • вул. Полєнова 1-60;

  • вул. Гагринська 8-71;

  • пров. Солончаковий 1-19;

  • вул. Грінченко 109-117.

Центральний район:

  • вул. Шмідта, 2;

  • пр. Д.Яворницького, 99, 101, 101в, 101д, 103113, 115, 117.

Шевченківський район:

  • вул. Володимирська 1-28;

  • вул. Леонтовича 1-47;

  • вул. Саксаганського 1-30;

  • вул. Січових Стрільців, 91;

  • вул. Карабіновська 17-25;

  • вул. Виборна 1;

  • вул. Василя Кука 1-39;

  • вул. Терпигорева;

  • пров. Терпигорева;

  • вул. Семена Скляренка 37-72, 11а, 11в;

  • вул. Тонконог;

  • пров.Тонконог;

  • пров. Б. Познанського;

  • вул. Бориса Познанського 1-48;

  • пров. Вдовенко 1-37.

Новокодацький район:

  • вул. Велика Діївська, 50, 52, 54, 56;

  • вул. Метробудівська, 14;

  • вул. Моніторна, 5;

  • вул. Геологічна, 2-30;

  • вул. Чорногорська, 1-16;

  • вул. Криштофа Косинського, 3-30;

  • вул. Глібова, 1-81;

  • вул. Миколи Садовського, 15, 16а;

  • вул. Десняка, 1-43, 2-56.

Чечелівський район:

  • вул. Звивиста, 30-60;

  • вул. Філософська, 11а, 16;

  • пров. Голубиний, 1-16, 20-30;

  • вул. Кронштатського, 10-28;

  • вул. Боброва, 18;

  • пров. Ігнатовський, 1-5;

  • спуск Озерний, 5, 12;

  • вул. Н.Алексеенко, 5, 6, 14, 15.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що українців хочуть жорсткіше карати за несвоєчасну сплату комунальних послуг. Проєкт, зареєстрований у Верховній Раді, передбачає, що за три роки боржника може набігти до 50% від вартості комунальних послуг.

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