У п'яти районах Дніпра відключать світло: кого торкнеться
Відключення світла. Naked Science
У четвер, 2 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Каруни 115-121;
вул. Євгенія Вирового 1а, 25,32-34;
вул. Ростовська 1-47, 53 / 2,55 / 2;
вул. Ялтинська 1-37;
вул. Саперна 2-94;
пров. Ростовський 1-9;
вул. Василя Каразіна 1-35 / 2;
вул. Л.Українки 49;
вул. Маріупольська 41;
вул. Вишнева 1-13;
вул. Крюковська 46,
вул. Осипенко 1-67;
вул. Придніпровська 26-72;
вул. Саранська 1-144;
вул. Стахановців 1-44;
пров. Таврійський 2-20;
вул. Таганрозька 75-77, 82-84;
вул. Алма-Атинська 2-26;
вул. Онезька 2-195;
вул. Вітчизняна 69;
вул. Петрозаводська 1-167;
вул. Бойова 2-18;
вул. Варварівська 1,9,13-21;
вул. Новочеркаська 2-64;
вул. Полєнова 1-60;
вул. Гагринська 8-71;
пров. Солончаковий 1-19;
вул. Грінченко 109-117.
Центральний район:
вул. Шмідта, 2;
пр. Д.Яворницького, 99, 101, 101в, 101д, 103113, 115, 117.
Шевченківський район:
вул. Володимирська 1-28;
вул. Леонтовича 1-47;
вул. Саксаганського 1-30;
вул. Січових Стрільців, 91;
вул. Карабіновська 17-25;
вул. Виборна 1;
вул. Василя Кука 1-39;
вул. Терпигорева;
пров. Терпигорева;
вул. Семена Скляренка 37-72, 11а, 11в;
вул. Тонконог;
пров.Тонконог;
пров. Б. Познанського;
вул. Бориса Познанського 1-48;
пров. Вдовенко 1-37.
Новокодацький район:
вул. Велика Діївська, 50, 52, 54, 56;
вул. Метробудівська, 14;
вул. Моніторна, 5;
вул. Геологічна, 2-30;
вул. Чорногорська, 1-16;
вул. Криштофа Косинського, 3-30;
вул. Глібова, 1-81;
вул. Миколи Садовського, 15, 16а;
вул. Десняка, 1-43, 2-56.
Чечелівський район:
вул. Звивиста, 30-60;
вул. Філософська, 11а, 16;
пров. Голубиний, 1-16, 20-30;
вул. Кронштатського, 10-28;
вул. Боброва, 18;
пров. Ігнатовський, 1-5;
спуск Озерний, 5, 12;
вул. Н.Алексеенко, 5, 6, 14, 15.
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