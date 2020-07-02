У п'яти районах Дніпра відключать світло: кого торкнеться

У четвер, 2 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Каруни 115-121;

вул. Євгенія Вирового 1а, 25,32-34;

вул. Ростовська 1-47, 53 / 2,55 / 2;

вул. Ялтинська 1-37;

вул. Саперна 2-94;

пров. Ростовський 1-9;

вул. Василя Каразіна 1-35 / 2;

вул. Л.Українки 49;

вул. Маріупольська 41;

вул. Вишнева 1-13;

вул. Крюковська 46,

вул. Осипенко 1-67;

вул. Придніпровська 26-72;

вул. Саранська 1-144;

вул. Стахановців 1-44;

пров. Таврійський 2-20;

вул. Таганрозька 75-77, 82-84;

вул. Алма-Атинська 2-26;

вул. Онезька 2-195;

вул. Вітчизняна 69;

вул. Петрозаводська 1-167;

вул. Бойова 2-18;

вул. Варварівська 1,9,13-21;

вул. Новочеркаська 2-64;

вул. Полєнова 1-60;

вул. Гагринська 8-71;

пров. Солончаковий 1-19;

вул. Грінченко 109-117.

Центральний район:

вул. Шмідта, 2;

пр. Д.Яворницького, 99, 101, 101в, 101д, 103113, 115, 117.

Шевченківський район:

вул. Володимирська 1-28;

вул. Леонтовича 1-47;

вул. Саксаганського 1-30;

вул. Січових Стрільців, 91;

вул. Карабіновська 17-25;

вул. Виборна 1;

вул. Василя Кука 1-39;

вул. Терпигорева;

пров. Терпигорева;

вул. Семена Скляренка 37-72, 11а, 11в;

вул. Тонконог;

пров.Тонконог;

пров. Б. Познанського;

вул. Бориса Познанського 1-48;

пров. Вдовенко 1-37.

Новокодацький район:

вул. Велика Діївська, 50, 52, 54, 56;

вул. Метробудівська, 14;

вул. Моніторна, 5;

вул. Геологічна, 2-30;

вул. Чорногорська, 1-16;

вул. Криштофа Косинського, 3-30;

вул. Глібова, 1-81;

вул. Миколи Садовського, 15, 16а;

вул. Десняка, 1-43, 2-56.

Чечелівський район:

вул. Звивиста, 30-60;

вул. Філософська, 11а, 16;

пров. Голубиний, 1-16, 20-30;

вул. Кронштатського, 10-28;

вул. Боброва, 18;

пров. Ігнатовський, 1-5;

спуск Озерний, 5, 12;

вул. Н.Алексеенко, 5, 6, 14, 15.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що українців хочуть жорсткіше карати за несвоєчасну сплату комунальних послуг. Проєкт, зареєстрований у Верховній Раді, передбачає, що за три роки боржника може набігти до 50% від вартості комунальних послуг.