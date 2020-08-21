У п'яти районах Дніпра відключать світло: адреси. forpostsevastopol.ru

У суботу, 22 серпня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Соборний район:

вулиця Абхазька, 10-26, 13, 15;

вулиця Болгарська, 1-15, 2-20;

вулиця Козакова, 25-49;

вулиця Одоєвського, 2-14, 20-36, 1-45;

тупик 1й Одоєвського, 1-5, 2-6;

тупик 2й Одоєвського, 1-9;

тупик 3й Одоєвського, 1, 3б, 2, 2а;

вулиця Рибінська, 1-13, 19-77, 17, 23-55, 63-77;

вулиця Толстого, 1-5, 2-22, 1, 9.

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця Богомаза, 122;

вулиця Мольєра, 44-54, 29-41;

вулиця Спартака, 41-59, 56-76;

вулиця Штормова, 115-119, 120-134, 136, 140, 141-150, 151-155, 157, 159, 156-166, 167-179, 180-189, 190-199, 201-206;

провулок Штормовий, 4, 5,10, 12, 14, 16-19, 21-32;

вулиця Вологодська, 105а-155, 120-132;

вулиця Далекосхідна, 129-143;

вулиця Майська, 1-9, 6, 10;

вулиця Мельникова, 1-9, 4-6;

вулиця Холодильна, 4-8, 12\1.

Самарський район:

вулиця Автодорожна, 38-54, 37-49, 33, 35;

вулиця Липнева, 32-44, 19а-27;

вулиця Роз'їзна, 54-62;

вулиця Романовського, 68-122, 75-101;

вулиця Автодорожна, 4-2;

вулиця Липнева, 1;

вулиця Керамічна, 1-15, 2-30;

вулиця Солов'їна, 47-75, 42-64;

вулиця Туркменська, 51-125;

вулиця Юніна, 45-77, 64-94;

вулиця Князя Островського, 2-18;

вулиця Живописна;

вулиця Спогадів, 147, 109-174, 181-235, 175;

вулиця Азербайджанська, 2-56, 1-65;

вулиця Сержанта Литвищенка, 8-18;

вулиця Академіка Корольова, 6, 3-123, 31А, 31к.

Чечелівський район:

вулиця Карбишева, 1-27, 2-28, 28-2 / 1,27-1;

вулиця Орловська, 61-37;

провулок Альпійський, 1;

вулиця Алтайська, 17-33, 12-28;

вулиця Могилівська, 2 кв.7;

вулиця Виборзька, 9-19, 10-16, 5, 7, 8;

вулиця Камчатська, 35, 37;

вулиця Нестерова, 7-19, 14-18;

вулиця Романа Шухевича, 22, 24;

вулиця Щепкіна, 8, 10-12, 17;

проспект Сергія Нігояна, 7.

Новокодацький район:

вулиця Щепкіна, 3-15, 6;

проспект Сергія Нігояна, 18, 20, 22-26;

провулок Залізничний, 9-15, 12-14;

провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

проспект Сергія Нігояна, 4, 10, 14, 16, 40-42;

вулиця Тісна, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;

вулиця Лисенка, 1, 3ж, 3д, 2-10б, 10в;

вулиця Квітуча, 1-25, 2-42;

вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30;

вулиця Сонячна, 1-7, 2-22;

вулиця Іллюшина, 1-7а, 2-8;

вулиця Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89;

вулиця Порохова, 30-66, 37-83;

вулиця Жигулівська, 38, 38а;

вулиця Іллюшина, 9-53, 10-44;

вулиця Митіщенська, 1-39, 2-34;

вулиця Жигулівська, 1-37, 2-36;

вулиця Писемського, 21/1;

вулиця Порохова, 1-35, 2-28;

вулиця Юпітерная, 1-19, 2-16;

вулиця Флангова, 57-113, 60-108;

вулиця Проектна, 20-32, 21-31, 33;

вулиця Лісова, 17-29;

вулиця Берінга, 42, 32, 34;

вулиця Ковельська, 32-38, 13-37, 39;

проспект Металургів, 54-112.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на 25 серпня заплановані відключення води.

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