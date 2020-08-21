У п'яти районах Дніпра відключать світло: адреси. forpostsevastopol.ru
У суботу, 22 серпня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
Соборний район:
вулиця Абхазька, 10-26, 13, 15;
вулиця Болгарська, 1-15, 2-20;
вулиця Козакова, 25-49;
вулиця Одоєвського, 2-14, 20-36, 1-45;
тупик 1й Одоєвського, 1-5, 2-6;
тупик 2й Одоєвського, 1-9;
тупик 3й Одоєвського, 1, 3б, 2, 2а;
вулиця Рибінська, 1-13, 19-77, 17, 23-55, 63-77;
вулиця Толстого, 1-5, 2-22, 1, 9.
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця Богомаза, 122;
вулиця Мольєра, 44-54, 29-41;
вулиця Спартака, 41-59, 56-76;
вулиця Штормова, 115-119, 120-134, 136, 140, 141-150, 151-155, 157, 159, 156-166, 167-179, 180-189, 190-199, 201-206;
провулок Штормовий, 4, 5,10, 12, 14, 16-19, 21-32;
вулиця Вологодська, 105а-155, 120-132;
вулиця Далекосхідна, 129-143;
вулиця Майська, 1-9, 6, 10;
вулиця Мельникова, 1-9, 4-6;
вулиця Холодильна, 4-8, 12\1.
Самарський район:
вулиця Автодорожна, 38-54, 37-49, 33, 35;
вулиця Липнева, 32-44, 19а-27;
вулиця Роз'їзна, 54-62;
вулиця Романовського, 68-122, 75-101;
вулиця Автодорожна, 4-2;
вулиця Липнева, 1;
вулиця Керамічна, 1-15, 2-30;
вулиця Солов'їна, 47-75, 42-64;
вулиця Туркменська, 51-125;
вулиця Юніна, 45-77, 64-94;
вулиця Князя Островського, 2-18;
вулиця Живописна;
вулиця Спогадів, 147, 109-174, 181-235, 175;
вулиця Азербайджанська, 2-56, 1-65;
вулиця Сержанта Литвищенка, 8-18;
вулиця Академіка Корольова, 6, 3-123, 31А, 31к.
Чечелівський район:
вулиця Карбишева, 1-27, 2-28, 28-2 / 1,27-1;
вулиця Орловська, 61-37;
провулок Альпійський, 1;
вулиця Алтайська, 17-33, 12-28;
вулиця Могилівська, 2 кв.7;
вулиця Виборзька, 9-19, 10-16, 5, 7, 8;
вулиця Камчатська, 35, 37;
вулиця Нестерова, 7-19, 14-18;
вулиця Романа Шухевича, 22, 24;
вулиця Щепкіна, 8, 10-12, 17;
проспект Сергія Нігояна, 7.
Новокодацький район:
вулиця Щепкіна, 3-15, 6;
проспект Сергія Нігояна, 18, 20, 22-26;
провулок Залізничний, 9-15, 12-14;
провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26;
проспект Сергія Нігояна, 4, 10, 14, 16, 40-42;
вулиця Тісна, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;
вулиця Лисенка, 1, 3ж, 3д, 2-10б, 10в;
вулиця Квітуча, 1-25, 2-42;
вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30;
вулиця Сонячна, 1-7, 2-22;
вулиця Іллюшина, 1-7а, 2-8;
вулиця Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89;
вулиця Порохова, 30-66, 37-83;
вулиця Жигулівська, 38, 38а;
вулиця Іллюшина, 9-53, 10-44;
вулиця Митіщенська, 1-39, 2-34;
вулиця Жигулівська, 1-37, 2-36;
вулиця Писемського, 21/1;
вулиця Порохова, 1-35, 2-28;
вулиця Юпітерная, 1-19, 2-16;
вулиця Флангова, 57-113, 60-108;
вулиця Проектна, 20-32, 21-31, 33;
вулиця Лісова, 17-29;
вулиця Берінга, 42, 32, 34;
вулиця Ковельська, 32-38, 13-37, 39;
проспект Металургів, 54-112.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на 25 серпня заплановані відключення води.
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