У п'яти районах Дніпра відключать світло: адреси

У понеділок, 8 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла 06239

Світла не буде за наступними адресами:

Шевченківський район:

вулиця Володимирська, 1 - 17, 2 - 28;

вулиця Леонтовича, 1 - 47, 2 - 32;

вулиця Саксаганського, 1 - 27, 2 - 30;

вулиця Січових Стрільців, 91;

вулиця Карабіновська, 17 - 25;

вулиця Виборна, 1.

Соборний район:

вулиця Сергія Єфремова, 3, 4, 7, 8 - 10, 9, 13.

Індустріальний район:

вулиця Янтарна, 71а.

Самарський район:

вулиця Пальмова, 9 - 25, 12 - 32;

пров. Джамбульський, 5 - 8, 17 - 19;

вулиця Дніпробуду, 2 - 26, 33 - 55;

вулиця Адлерська, 17 - 47, 32 - 34;

вулиця В'єтнамська, 40 - 60, 71 - 109;

вулиця Героїв Дніпра, 1 - 9, 2 - 14.

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця Георгіївського, 2 - 32, 17 - 37, 42;

пров. Покришкіна, 2а, 2б, 2в, 6 - 12;

вулиця Ангеліної, 1 - 11, 10 - 22, 15 - 167, 30 - 126;

вулиця Седнева, 2 - 80, 3 - 89;

вулиця Кіровоградська, 61 - 71, 172 - 196, 198 - 254;

вулиця Петрозаводська, 377 - 407, 409 - 443, 372 - 412;

вулиця Надеждинська, 111 - 147, 151, 151а, 136 - 164, 184 - 190;

вулиця Щитова, 44, 60 - 138, 59 - 129, 131 - 139а, 142 - 158;

вулиця Вільхова, 57 - 63;

пров. Донецький, 2;

вулиця Сафонова, 53 - 91, 122 - 148, 152 - 186;

вулиця Прянишникова, 55 - 123, 74 - 132, 136 - 174, 125 - 147;

вулиця Чернігівська, 212 - 254, 249 - 297;

вулиця Мінусинська, 1 - 13, 6 - 22а, 30 - 34, 46, 48, 50;

вулиця Передова, 277 - 329, 311 - 315, 346 - 350, 354 - 390, 396 - 398, 412а - 448а, 712;

вулиця Лєскова, 1 - 31, 18 - 22, 24 - 48, 33, 35 - 55;

вулиця Царичанська, 56, 62 - 78, 80 - 94;

вулиця Невська, 1 - 35, 10 - 36, 37;

вулиця Петриківська, 19 - 83, 34 - 98;

пров. Снайперський, 1 - 3, 4 - 6;

пров. Шефський, 2 - 14, 19 - 21;

вулиця Шефська, 59 - 119, 66 - 120, 122 - 138, 127 - 151;

вулиця Межова, 2 - 30, 4б;

вулиця Алуштинська, 1а, 1б, 1г, 1в, 5а, 7, 13 - 29;

вулиця Водопровідна, 46, 75 - 77;

вулиця Лазаревська, 2 - 16;

вулиця Тайгова, 23 - 71, 26 - 76;

пров. Тайговий, 1, 2 - 10;

вулиця Анадирська, 12 - 14б;

вулиця Приозерна, 20а;

пров. Анадирський, 7 - 29;

вулиця Моторна, 29 - 51а, 34 - 33;

вулиця Гуртова, 90 - 116а.

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