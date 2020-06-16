У п'яти районах Дніпра не буде світла: адреси

Софія Ковнір Життя міста 08:59, 16.06.2020

У вівторок, 16 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Амурська, 35-57, 36-60;

  • вул. Ашхабадська, 33-51, 36-56;

  • вул. Байкальська, 41-43, 60-74, 45-49;

  • вул. Балтійська, 9А-11;

  • туп. Білоруський, 3-5, 2-6;

  • вул. Верещагіна, 35-55, 32-56;

  • вул. Кубинська, 1-27, 37, 4-14, 18-30;

  • ул. Кузбаська, 1-11, 2-26;

  • вул. Менделєєва, 49-65, 52 / 1-78;

  • вул. Поштова, 28-32, 23-25, 42-44;

  • вул. Рєпіна, 2-4, 20, 6-34;

  • вул. Волонтерська, 1-7;

  • вул. Змагання, 55, 58;

  • вул. Тихоокеанська, 5-15, 8-16;

  • вул. Тополева, 1-35, 2-18.

Соборний район:

  • пров. Кіпарисний, 1-15,2-22;

  • вул. Сімферопольська, 55-61;

  • спуск Балашовський, 1-25,2-38;

  • пров. Літній, 2-16;

  • вул. Набережна Перемоги, 108 (корп. 7-10) 110;

  • вул. Мандриківська, 165, 167, 169, 171, 173, 220, 222, 230-242, 246;

  • пров. Землеробський;

  • вул. Космічна, 6, 7, 169, 171, 173, 220.

Самарський район:

  • вул. Немировича-Данченка, 68;

  • вул. Дачна, 89-91,3;

  • вул. Жовтнева, 1А, 1Б, 3, 9а-13а, 3;

  • вул. Естафетна, 9А, 11А, 13А;

  • вул. Столярна, 24-68, 7-49;

  • вул. Голосіївська, 13,18;

  • вул. Каракумська, 2а-8;

  • вул. Роксолани, 2а-8а, 1а-7/2;

  • вул. Битва на озері, 1-7,2а-8;

  • вул. Білоцерківська, 3-7, 2а-8/2;

  • вул. Памірська, 1а-7,2-6;

  • вул. Олександрійська, 1-7,2-8;

  • вул. Аграрна.

Новокодацький район:

  • вул. Краснодонська, 2-60, 15-71;

  • пр. Металургів, 45-65, 45б;

  • вул. Берінга, 31-79, 117, 44-126;

  • пров. Берінга, 1-55, 2-54;

  • вул. Ковеля, 40-118, 43-109;

  • вул. Тупікова, 18-42;

  • вул. Шишкіна, 18а-48, 19-57;

  • туп. Шишкіна, 1-17, 2-18;

  • вул. Сеченова, 1-7, 2-32;

  • вул. Демократична, 27-39, 34-42;

  • вул. Сумська, 28-84, 31-91;

  • туп. Полуничний, 1-37, 2-28;

  • туп. Степовий, 10, 12;

  • вул. Ставропольська, 65, 67, 69;

  • вул. Докучаєва, 38;

  • вул. Кавказька, 1-21, 2-20;

  • вул. Чеботарьова, 1-21, 2-24;

  • вул. Грозненська, 1-15, 2-22;

  • вул. Гірська, 31-51, 32-36;

  • вул. Тираспольська, 1-35, 4-50;

  • вул. Гарнізонна, 22/2;

  • вул. Старокоротка, 1-15, 4;

  • пл. Новокодацька, 5,6, 9,4, 7;

  • пр. Свободи, 203;

  • вул. Гвардійська, 12;

  • пр. Свободи 203, 179, 213;

  • пл. Новокодацька, 8А, 8,10;

  • вул. Гвардійська, 20;

  • вул. Новоорловська, 4, 6; 8, 1а, 3, 5, 7;

  • вул. Караваєва, 17а;

  • вул. Авіаційна, 14;

  • вул. Кутузова, 11;

  • вул. Талалихіна, 1-9, 2-8, 6а;

  • вул. Кутузова, 13-17;

  • вул. Орловська, 36-46.

Шевченківський район:

  • вул. Володимирська, 2-28; 1-17;

  • вул. Леонтовича, 1-47, 2-32;

  • вул. Саксаганського, 1-27, 2-30;

  • вул. Січових Стрільців, 91;

  • вул. Карабіновська, 17-25;

  • вул. Виборна, 1.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі з 16 червня буде тимчасово обмежено розподіл природного газу для низки споживачів. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт на системі газопостачання.

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