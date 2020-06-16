У п'яти районах Дніпра не буде світла: адреси
У вівторок, 16 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Амурська, 35-57, 36-60;
вул. Ашхабадська, 33-51, 36-56;
вул. Байкальська, 41-43, 60-74, 45-49;
вул. Балтійська, 9А-11;
туп. Білоруський, 3-5, 2-6;
вул. Верещагіна, 35-55, 32-56;
вул. Кубинська, 1-27, 37, 4-14, 18-30;
ул. Кузбаська, 1-11, 2-26;
вул. Менделєєва, 49-65, 52 / 1-78;
вул. Поштова, 28-32, 23-25, 42-44;
вул. Рєпіна, 2-4, 20, 6-34;
вул. Волонтерська, 1-7;
вул. Змагання, 55, 58;
вул. Тихоокеанська, 5-15, 8-16;
вул. Тополева, 1-35, 2-18.
Соборний район:
пров. Кіпарисний, 1-15,2-22;
вул. Сімферопольська, 55-61;
спуск Балашовський, 1-25,2-38;
пров. Літній, 2-16;
вул. Набережна Перемоги, 108 (корп. 7-10) 110;
вул. Мандриківська, 165, 167, 169, 171, 173, 220, 222, 230-242, 246;
пров. Землеробський;
вул. Космічна, 6, 7, 169, 171, 173, 220.
Самарський район:
вул. Немировича-Данченка, 68;
вул. Дачна, 89-91,3;
вул. Жовтнева, 1А, 1Б, 3, 9а-13а, 3;
вул. Естафетна, 9А, 11А, 13А;
вул. Столярна, 24-68, 7-49;
вул. Голосіївська, 13,18;
вул. Каракумська, 2а-8;
вул. Роксолани, 2а-8а, 1а-7/2;
вул. Битва на озері, 1-7,2а-8;
вул. Білоцерківська, 3-7, 2а-8/2;
вул. Памірська, 1а-7,2-6;
вул. Олександрійська, 1-7,2-8;
вул. Аграрна.
Новокодацький район:
вул. Краснодонська, 2-60, 15-71;
пр. Металургів, 45-65, 45б;
вул. Берінга, 31-79, 117, 44-126;
пров. Берінга, 1-55, 2-54;
вул. Ковеля, 40-118, 43-109;
вул. Тупікова, 18-42;
вул. Шишкіна, 18а-48, 19-57;
туп. Шишкіна, 1-17, 2-18;
вул. Сеченова, 1-7, 2-32;
вул. Демократична, 27-39, 34-42;
вул. Сумська, 28-84, 31-91;
туп. Полуничний, 1-37, 2-28;
туп. Степовий, 10, 12;
вул. Ставропольська, 65, 67, 69;
вул. Докучаєва, 38;
вул. Кавказька, 1-21, 2-20;
вул. Чеботарьова, 1-21, 2-24;
вул. Грозненська, 1-15, 2-22;
вул. Гірська, 31-51, 32-36;
вул. Тираспольська, 1-35, 4-50;
вул. Гарнізонна, 22/2;
вул. Старокоротка, 1-15, 4;
пл. Новокодацька, 5,6, 9,4, 7;
пр. Свободи, 203;
вул. Гвардійська, 12;
пр. Свободи 203, 179, 213;
пл. Новокодацька, 8А, 8,10;
вул. Гвардійська, 20;
вул. Новоорловська, 4, 6; 8, 1а, 3, 5, 7;
вул. Караваєва, 17а;
вул. Авіаційна, 14;
вул. Кутузова, 11;
вул. Талалихіна, 1-9, 2-8, 6а;
вул. Кутузова, 13-17;
вул. Орловська, 36-46.
Шевченківський район:
вул. Володимирська, 2-28; 1-17;
вул. Леонтовича, 1-47, 2-32;
вул. Саксаганського, 1-27, 2-30;
вул. Січових Стрільців, 91;
вул. Карабіновська, 17-25;
вул. Виборна, 1.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі з 16 червня буде тимчасово обмежено розподіл природного газу для низки споживачів. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт на системі газопостачання.