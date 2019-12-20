У пологовий будинок приїхали втрьох: мережу підірвала історія з героями-медиками на Дніпропетровщині

У четвер, 19 грудня, на Дніпропетровщині фельдшерка прийняла пологи в "швидкій" дорогою до пологового будинку.

Чоловік віз свою 21-річну дружину на своїй машині, проте по дорозі їм довелося зупинитися й викликати фахівців. Про це на своїй сторінці Facebook повідомив директор Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко.

"О пів на четверту ранку чоловік на своїй машині віз свою двадцятиоднорічну дружину в пологовий будинок. В районі селища Поливанівка Магдалинівського району авто зупинилося. Викликали "швидку". У пологовий сім'я доїхала вже втрьох. Наша фельдшерка прийняла пологи під час транспортування. Знайомтеся. Фельдшерка Анастасія Гнатюк і водій Сергій Габурі (Магдалинівська підстанція). Забув: народився хлопчик", – написав він.

Користувачі бурхливо відреагували на історію з героями-медиками. Під публікацією Радія Шевченка залишили майже дві тисячі вподобань і пів сотні коментарів із вдячністю фельдшерці.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі Дніпропетровської області жінка травмувалася через несправність у швидкісному трамваї. "Швидка", що прибула на виклик, покинула потерпілу через відмову роздягнутися на холоді.

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