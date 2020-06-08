У Павлограді правоохоронці пройдуть переатестацію після арешту банди поліцейських

Життя міста 16:02, 8.06.2020

У місті Павлоград Дніпропетровської області у відділі поліції призначено тимчасове керівництво і проводиться службова перевірка.

Після арешту банди поліцейських, які співпрацювали з наркоторговцями і іншими злочинцями, півтисячі правоохоронців пройдуть переатестацію, повідомляє пресслужба Національної поліції в Дніпропетровській області.

Поліцейські пройдуть атестацію
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Протягом трьох тижнів в Павлограді сформують нову команду, співробітники якої пройдуть ретельну проверку. Будет створений оперативний штаб, який проведе профілактичні заходи щодо відпрацювання злочинності в регіоні.

Головне управління Національної поліції планує посилити добові наряди і оперативні підрозділи, а також патрулювання.

У Павлограді розгорнуть додаткові контрольно-пропускні пункти, маршрути і пости. Окремо проведуть слідчі та розшукові дії з виявлення осіб, які налагодили незаконне постачання зброї і боєприпасів. Особливо пильну увагу приділять боротьбі з наркозлочинністю.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Дніпропетровській області можуть змінити начальника Головного управління Національної поліції регіону через поліцейських, яких підозрюють в створенні злочинного угруповання.

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