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У парку Дніпра розстріляли диких качок: соцмережі обурені

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У Дніпрі в парку невідомі розстріляли диких качок.

Як відзначили, таке в парку Кірова відбувається вже не вперше, повідомила Любов Пузач на сторінці в Facebook.

Скріншот

Скріншот

Facebook групи Воронцовка

"У парку Кірова знову якийсь урод розстріляв усіх качок! Коли закінчиться цей безлад!", – написала мешканка району.

Як стало відомо, тушки мертвих качок виявили в самому парку.

У парку Дніпра розстріляли диких качок: соцмережі обурені

Розстріляли качок

Небайдужі дніпряни в соцмережі обурилися і жорстко висловилися з цього приводу:

"Знайти б цю тварюку! І застрелити!", "Для чого їх вбивати і так кидати трупики! Шкуродери", "Поза сумнівом. Які ми, така і країна. Лаяти треба себе. Качки, сміття, тощо" – пишуть користувачі .

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Скріншот

Скріншот

Facebook групи Воронцовка

Скріншот

Скріншот

Facebook групи Воронцовка

Деякі пропонують звернутися в поліцію: "Треба поліцію викликати і фіксувати це. Добре б групою, щоб попереконливіше виглядати", – написали в Facebook.

Скріншот

Скріншот

Facebook групи Воронцовка

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі нардеп влаштував розпродаж ракет в парку.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро стрілянина
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