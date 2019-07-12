У Дніпрі в парку невідомі розстріляли диких качок.
Як відзначили, таке в парку Кірова відбувається вже не вперше, повідомила Любов Пузач на сторінці в Facebook.
Скріншот
Facebook групи Воронцовка
"У парку Кірова знову якийсь урод розстріляв усіх качок! Коли закінчиться цей безлад!", – написала мешканка району.
Як стало відомо, тушки мертвих качок виявили в самому парку.
Розстріляли качок
Небайдужі дніпряни в соцмережі обурилися і жорстко висловилися з цього приводу:
"Знайти б цю тварюку! І застрелити!", "Для чого їх вбивати і так кидати трупики! Шкуродери", "Поза сумнівом. Які ми, така і країна. Лаяти треба себе. Качки, сміття, тощо" – пишуть користувачі .
Скріншот
Facebook групи Воронцовка
Скріншот
Facebook групи Воронцовка
Деякі пропонують звернутися в поліцію: "Треба поліцію викликати і фіксувати це. Добре б групою, щоб попереконливіше виглядати", – написали в Facebook.
Скріншот
Facebook групи Воронцовка
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі нардеп влаштував розпродаж ракет в парку.
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