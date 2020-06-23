У Новомосковську врятували літнього чоловіка з розладом пам'яті

У місті Новомосковськ Дніпропетровської області містяни знайшли чоловіка, який лежав біля входу в будівлю місцевої міської ради.

Представитися людина змогла. Назвалася Федором Федоровичем Сидоровим, але це вся інформація, якою поділився чоловік, повідомив користувач Facebook-Владислав Матвієнко.

Літньому чоловіку викликали "швидку допомогу". З'ясувалося, що він страждає розладом пам'яті, тому не може повідомити де живе і як знайти його родичів. Не пам'ятає і як опинився в Новомосковську.

Чоловік, який загубився Facebook / Владислав Матвієнко

Оголошення про людину, яка загубилася розмістили в соцмережі "Facebook". Користувачі допомогли знайти родичів. Вони забрали чоловіка додому в Дніпро.

Чоловік, який загубився Facebook /Владислав Матвієнко

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в місті Кам'янське Дніпропетровської області розшукують 43-річного Володимира Степкина.