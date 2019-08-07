По мосту в Дніпрі їздять машини попри заборону: в міськраді утрималися від коментарів. Фото

Через Амурський (Старий) міст в Дніпрі їздять вантажні автомобілі незважаючи на заборону. У міськраді відмовилися коментувати ситуацію.

Амурський міст закрили для ходу великих вантажівок 18 липня в зв'язку з великим навантаженням через перекриття Нового мосту. Фото порушників опублікував місцевий житель Всеволод Новохатько на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

По Амурському мосту їздять фури

"Патрульна поліція Дніпропетровської області, хтось говорив про заборону руху вантажівок Старим мостом на час перекриття Нового. Це - тільки одна подорож Старим мостом в п'ятницю", - написав він.

По Амурському мосту їздять фури Facebook Всеволод Новохатько

Як розповіли OBOZREVATEL в Патрульній поліції Дніпропетровської області, вони не знають, чи встановлений на мосту знак, який забороняє проїзд вантажівкам. Прессекретар поліції Людмила Копиленко зазначила, що за час перекриття Нового мосту на Амурському мосту водіїв вантажівок жодного разу не штрафували. За словами Копиленко, за установку знаків і заборону руху автомобілям відповідала міська рада Дніпра.

Заступник міського голови Михайло Лисенко відмовився коментувати ситуацію, що склалася. Згідно з розпорядженням міськради про перекриття Нового (Центрального) мосту, він відповідає за розробку і узгодження з Управлінням патрульної поліції схеми руху транспорту і організацію безпечного дорожнього руху.

Михайло Лисенко

Раніше в поліції повідомляли, що вантажним автомобілів заборонено їздити по Амурському мосту.

Повідомлення поліції про заборону проїзду Facebook патрульної поліція Дніпропетровської області

"Амурський міст буде експлуатуватися для особистого і громадського транспорту, вантажівки курсуватимуть по іншим переправ. Амурський міст дійсно вузький, коли він буде перенасичений трафіком, там можуть відбуватися аварії, тому його закриють для ходу великих вантажівок", - говорила прес-секретар патрульної поліції Людмила Копиленко на прес-конференції 17 липня.

Людмила Копиленко інформатор

У коментарях до публікації про порушників на Амурському мосту користувачі пишуть, що там постійно їздять вантажівки і створюють затори.

"Я сама через такого м *** ка стояла майже годину",

"Вчора о 18 годині довгомір заїхав на міст з односторонньої вулиці. А за ним Лоцман 88 маршруту ... Мені здавалося, там тільки трамваї можуть в цей бік їздити", - пишуть обурені дніпряни.

Скріншот Facebook Всеволод Новохатько

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дніпрян попросили утриматися від поїздок по Амурському мосту для уникнення заторів.

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