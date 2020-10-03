У міськраді Дніпра спростували заяви про брак ліжок для хворих на COVID-19

Незважаючи на те, що кількість хворих на COVID-19 в місті продовжує зростати, в лікарні імені Мечникова на сьогодні зайнята лише третина ліжок.

Слова головного лікаря медустанови спростувала Юлія Вікленко, заступник директора департаменту охорони здоров'я міської ради Дніпра, передає "Страна". Вона зазначила, що, крім Мечникова, пацієнтів з коронавірусом приймають лікарні №16, №8, №21 та №6.

"Лікарня імені Мечникова знаходиться в обласному підпорядкуванні, але тим не менш, згідно з розпорядженням Міністерства охорони здоров'я і головного санітарного лікаря України, лікарня ім. Мечникова – одна з тих, які надають допомогу хворим на коронавірус у місті Дніпро, незважаючи на те, що вона обласного підпорядкування. Незважаючи на підвищений рівень захворюваності, ліжок вистачає. У лікарні ім. Мечникова знаходиться 61 людина при 180 вільних ліжках. Також в інших лікарнях теж є вільні ліжка", – заявила Вікленко.

Також Юлія Вікленко розповіла про те, що позитивні результати тестів на COVID-19, зроблених в лабораторіях Дніпра, часто не підтверджуються лабораторіями в інших містах.

"У тій же лабораторії при лікарні Мечникова роблять тести на коронавірус і приходить позитивна відповідь, а коли люди перевіряють у лабораторіях інших міст – діагноз не підтверджується", – повідомила Вікленко.

Заступник директора міського департаменту охорони здоров'я зазначила, що нинішня ситуація з захворюваністю закономірна і типова для осені.

"Так, прийшла осінь. У нас є зростання захворюваності на ГРВІ, також зростання коронавірусної інфекції не тільки по всій Україні, а й по всій Європі. Ми інформуємо людей, щоб вони носили маски, дотримувалися дистанції, обробляли руки. На жаль, не всі люди дотримуються цих правил", – розповіла Вікленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко заявив про складну ситуацію з COVID-19 і про те, що в реанімації зайняті всі ліжка.