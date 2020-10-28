У мерії Дніпра нагадали про процедуру виплат житлових субсидій

У Дніпрі 19 тис. домогосподарств отримують житлові субсидії. Державна допомога на оплату житлово-комунальних послуг призначається в грошовій готівковій та грошовій безготівковій формах.

У готівковій формі субсидія виплачується одержувачу на рахунок, відкритий в одному з уповноважених банків або через "Укрпошту", розповіла під час прямої телефонної лінії 28 жовтня головна спеціалістка відділу ухвалення рішень із призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Новокодацького району Марина Самедова.

"Ті, хто отримують субсидію в грошовій готівковій формі, можуть перейти на безготівкову, подавши відповідну заяву до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації заявника. Якщо субсидія перевищує 5 тис. грн., вона виплачується у безготівковій формі. Громадяни, які користуються житловою субсидією, повинні щомісяця сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми житлової субсидії, перерахованої управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг або виплаченої їм готівкою", – зазначила Марина Самедова

Зі свого боку, спеціаліст по роботі з ОСББ, ЖБК та ОСН департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики ДМР Владислав Макарець зазначив: "Щоб мешканці будинків ОСББ/ЖБК могли в повній мірі користуватися житловими субсидіями чи пільгами, такі об’єднання повинні укласти договір з Ощадбанком і відкрити особистий кабінет, через який слід подавати реєстр осіб, які мають право на субсидію чи пільгу, та до 12 числа (включно) кожного місяця надавати розмір нарахувань для кожної особи за конкретним особовим рахунком у повному обсязі. Тобто, потрібно вказати повний розмір, який має сплатити особа, без урахування пільги чи субсидії. Вже на підставі отриманих реєстрів нарахованих сум платежів Ощадбанк до 18 числа перераховує кошти загальними сумами з рахунка для виплати житлової субсидії на рахунки управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг. Наступного місяця об’єднання має завантажити реєстр, щоб визначити, які частки надходять співвласникам. Для уникнення непорозумінь, якщо, наприклад, співвласнику, який отримує субсидію, виставляється заборгованість у повному обсязі, слід проводити акти-звірки з головою правління чи бухгалтером".

Представник мерії також додав, що субсидіанти будинків ОСББ можуть і не отримати компенсацію за внески об’єднання, оскільки за пріоритетністю кошти перераховуються за тепло- та водопостачання, газ, електроенергію. І якщо кошти з субсидій вже вичерпано, то оплата за ОСББ вже не компенсується.