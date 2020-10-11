У мережі показали, як виглядає оновлений планетарій в Дніпрі

У Дніпрі завершилася глобальна реконструкція планетарію, яку розпочали ще в 2018 році.

Його модернізація здійснювалася за підтримки компанії "Noosphere". Як повідомила на своїй сторінці в Facebook громадський діяч Влада Миколюк, дніпряни і гості міста зможуть побачити результат на власні очі вже в грудні цього року (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відвідувачів планетарію будуть радувати сучасним обладнанням і атракціонами. Кожен із залів має унікальне наповнення і розрахований на свою аудиторію.

"Тут і марсова поверхня з необхідністю виконувати місії, керуючи марсоходами. І різні зони з окулярами віртуальної реальності, і експозиція реальних космічних об'єктів, що побували у відкритому космосі. А ось ці рюкзаки на фото – піднявши кожен з них, можна відчути, скільки б він важив на Юпітері, Марсі чи Місяці, в порівнянні з Землею", – розповіла Миколюк.

Головний зал оснастили системою з LED-проекторами, астростимуляторами і суперзвуком для абсолютного занурення в космос. Її розробка належить французьким фахівцям.

"Зірки на небі практично можна помацати руками! Ще два роки тому всіма улюблене нами місце з дитинства сумно і повільно вмирало під напівзруйнованим куполом і застарілим, незатребуваним контентом", – зазначила автор публікації.

Найближчі півтора місяці персонал буде вивчати, як користуватися всім цим обладнанням. З грудня планетарій офіційно відкриють для відвідувань. Примітно, що квитки будуть продаватися строго "онлайн".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі відкривається сучасний планетарій.