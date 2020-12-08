У лікарні на Дніпропетровщині пояснили інцидент з напівголим чоловіком у "швидкій"

Завідувач відділенням для хворих на коронавірус в Нікополі Дніпропетровської області Олександр Саморуков прокоментував інцидент, що трапився там напередодні з напівголим чоловіком у машині швидкої допомоги.

Він пообіцяв, що людина, яка допустила таке поводження з пацієнтом, буде негайно звільнена, повідомили на сторінці громадської організації "Прихист" в Facebook.

Саморуков уточнив, що потерпілий чоловік був доставлений в лікарню, пройшов лікування і отримав негативний результат тесту на коронавірус. У нього була двостороння пневмонія.

"Таких пацієнтів перевозять для лікування за місцем проживання. У чоловіка були всі речі, одяг, пакети з ліками... Далі дії працівниці лікарні я коментувати не можу, тому що це нонсенс, також не може звичайними словами прокоментувати дії молодшого персоналу і лікар" , – сказав заввідділенням.

Скріншот. "Прихист" у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, волонтер показав, як напівголого чоловіка вивозили з лікарні для хворих на COVID-19 у Нікополі Дніпропетровської області. На записі видно, що пацієнта завантажують в автомобіль швидкої допомоги. При цьому на ньому вдягнуті тільки тонка майка, памперс і домашні капці