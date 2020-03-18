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18 березня • оновлено в 11:26
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Аліна Рашевська

У лікарні імені Мечникова в Дніпрі скасували операції і прийом пацієнтів: як буде тепер

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Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова з 18 березня переходить на карантинний режим роботи.

Планова госпіталізація, прийом пацієнтів, а також хірургічні втручання тимчасово припиняються. Консультації фахівців будуть здійснюватися дистанційно, повідомили на сторінці медичного закладу в Facebook.

Деякі стаціонарні відділення з 23 березня закриють або частково скоротять. Екстрену і невідкладну допомогу при цьому будуть надавати без змін – в цілодобовому режимі.

У лікарні Мечникова вводять карантин

У лікарні Мечникова вводять карантин

Колаж

Як відзначили в зверненні, подібні заходи були прийняті вперше за 220-річну історію лікарні. У нинішніх умовах це єдиний спосіб убезпечити від зараження тисячі людей.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що трупу Дніпропетровського академічного театру опери та балету відправили на карантин. У трьох учасників колективу виявили підвищення температури.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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