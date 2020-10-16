У Кривому Розі зник 17-річний підліток. Фото та прикмети

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області розшукують неповнолітнього Едуарда Видута.

17-річний підліток пішов з дому 14 жовтня і на даний момент про його місцезнаходження нічого невідомо, повідомили в пресслужбі Криворізького відділу поліції.

Прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст 180 см, худорлявої статури, волосся коротке, очі карі.

Був одягнений: чорний спортивний костюм, чорна куртка.

Якщо Вам що-небудь відомо про місцезнаходження Едуарда, прохання повідомити за телефонами: 0980686299, 0968653949, 0965752096, 0996180848 або "102".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі невідомий чоловік дзвонив дитині і обманом виманював її на вулицю, коли батьків не було вдома.