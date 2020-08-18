У Кривому Розі затримали контрабандиста, який розповсюджував наркотики з Азії
У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області Служба безпеки України затримала контрабандиста психотропних речовин.
Криворіжанин організував поставку наркотиків із однієї з азіатських країн. Чоловік нелегально отримував препарат для подальшого продажу, повідомили в пресслужбі Управління СБ України в Дніпропетровській області.
Зловмисник налагодив постачання речовини "флакка" через закордонні спеціалізовані сайти. Наркотик він отримував міжнародними поштовими відправленнями під виглядом миючих засобів.
Правоохоронці затримали наркоділка на пошті під час отримання чергової поставки. Вдома у чоловіка в ході обшуку виявили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та сім-карти з доказами правопорушень.
За даним фактом порушили кримінальну справу. На даний момент вирішується питання про повідомленні криворіжанину про підозру. Слідчі дії тривають, встановлюються усі причетні винні особи.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що поліцейські Дніпропетровщини зловили іноземця, якого розшукував Інтерпол.