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5 травня • оновлено в 18:13
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Аліна Рашевська
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У Кривому Розі затримали агітатора, який поширював листівки з пропагандою СРСР

1.2т
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Поліція Кривого Рогу 4 травня затримала 66-річного місцевого жителя за використання радянської символіки.

У порушника правоохоронці вилучили 20 листівок із забороненою комуністичною символікою, які він виготовляв у себе вдома. Напередодні 9 травня він розклеював їх на стовпах по всьому місту, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України – виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. Містянину загрожує позбавлення волі на п'ять років з конфіскацією майна.

У Кривому Розі чоловік пропагував СРСР

У Кривому Розі чоловік пропагував СРСР

ГУ НП в Дніпропетровській області

У Кривому Розі чоловік пропагував СРСР

У Кривому Розі чоловік пропагував СРСР

Перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі класний керівник першого класу в школі №45 привітала батьків і учнів з Міжнародним днем праці комуністичною символікою. До групи соціальної мережі "Viber" учитель відправила відео-привітання.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Кривий Ріг
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