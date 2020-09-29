У Кривому Розі залізничники розпочали "італійський" страйк. Відео

Софія Закревська Життя міста 13:30, 29.09.2020

У вівторок, 29 вересня, в Кривому Розі Дніпропетровської області співробітники Криворізького локомотивного депо розпочали "італійський" страйк.

Залізничники весь день будуть працювати чітко за інструкціями. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Михайло Волинець, голова Незалежної профспілки гірників і Конфедерації вільних профспілок України (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Виконуючи роботу, дотримуючись інструкції, співробітники депо зупинили три електровози. Інші локомотивні бригади, в свою чергу, не прийматимуть в експлуатацію вагони з вантажем через їхню технічну несправність.

Як повідомили працівники, адміністрація залучила охорону, на території депо чергують два автомобілі поліції.

За допомогою страйку залізничники борються за свої законні права та висловлюють підтримку гірникам Криворізького залізорудного комбінату, що протестують під землею.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Кривому Розі залізничники приєдналися до протесту шахтарів. Вони висловили своє невдоволення умовами праці та рівнем зарплати.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

"Слуга" Шуляк засвітила елітні аксесуари за 200 тисяч гривень. Фото

Тищенко переграв Верещук, а Пальчевський засвітив забудовників: кого висунули до Київради

Звернення до Зеленського: Ваша команда перейшла до відвертих порушень закону

Бутусова і Соколову викликали в ДБР через матеріали про "вагнерівців"

Кем был Ленин на самом деле