У Кривому Розі залізничники розпочали "італійський" страйк. Відео

У вівторок, 29 вересня, в Кривому Розі Дніпропетровської області співробітники Криворізького локомотивного депо розпочали "італійський" страйк.

Залізничники весь день будуть працювати чітко за інструкціями. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Михайло Волинець, голова Незалежної профспілки гірників і Конфедерації вільних профспілок України (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Виконуючи роботу, дотримуючись інструкції, співробітники депо зупинили три електровози. Інші локомотивні бригади, в свою чергу, не прийматимуть в експлуатацію вагони з вантажем через їхню технічну несправність.

Як повідомили працівники, адміністрація залучила охорону, на території депо чергують два автомобілі поліції.

За допомогою страйку залізничники борються за свої законні права та висловлюють підтримку гірникам Криворізького залізорудного комбінату, що протестують під землею.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Кривому Розі залізничники приєдналися до протесту шахтарів. Вони висловили своє невдоволення умовами праці та рівнем зарплати.